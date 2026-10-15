În timp ce la un etaj avea loc nunta alături de soția sa, la un alt nivel era sărbătorită împlinirea a 100 de zile de la nașterea copilului pe care îl are cu fosta iubită, scrie mothership.sg.

Cazul neobișnuit s-a petrecut în provincia Guizhou, din sud-vestul Chinei, și a atras atenția după ce membrii celor două familii s-au întâlnit în incinta localului. Situația a degenerat rapid, iar angajații restaurantului au chemat poliția, potrivit relatărilor din presa locală.

Două petreceri, două familii și un scandal

Bărbatul ar fi organizat ambele evenimente fără ca restaurantul să cunoască legătura dintre ele. Contractele ar fi fost încheiate separat, de către cele două familii, astfel că personalul localului nu ar fi avut motive să suspecteze situația.

Planul ar fi fost dat peste cap în momentul în care rudele celor două femei s-au întâlnit în clădire. Descoperirea a declanșat un conflict, iar angajații au solicitat intervenția poliției.

Povestea a devenit rapid virală după ce o filmare de la fața locului a fost publicată pe platforma X. Imaginile au strâns milioane de vizualizări și au stârnit numeroase reacții în mediul online.

Deși situația a provocat tensiuni între persoanele implicate, autoritățile locale ar fi stabilit că faptele nu se încadrează în categoria bigamiei.

Explicația ține de statutul juridic al celor două relații. Bărbatul și actuala sa soție și-ar fi înregistrat oficial căsătoria, fiind astfel căsătoriți legal.

În schimb, el și fosta iubită, cu care are copilul, nu și-ar fi înregistrat niciodată căsătoria. Prin urmare, existența bebelușului și organizarea petrecerii dedicate primelor 100 de zile de viață nu ar fi fost suficiente, în sine, pentru ca situația să fie considerată bigamie.