Un bărbat care ar fi furat două prăjituri din frigiderul companiei la care lucra în Coreea de Sud a fost achitat după doi ani

Stiri externe
28-11-2025 | 13:35
dulciuri


Un muncitor acuzat că a furat două prăjituri, în valoare de 1.050 de woni (62 de cenţi), dintr-un frigider al companiei la care lucra a fost în sfârşit achitat după aproape doi ani de procese, a informat vineri AFP.

autor
Mihaela Ivăncică

În 2024, bărbatul lucra ca subcontractant pentru o companie de logistică când într-o zi, fiindu-i un pic foame, s-a servit cu o prăjitură cu cremă şi un Choco Pie, un biscuit foarte popular în Coreea de Sud, din frigiderul companiei.

Valoarea bunurilor furate: 1.050 de woni, adică 62 de cenţi.

Compania a depus plângere, argumentând că doar angajaţii săi erau autorizaţi să deschidă frigiderul fără permisiune, nu şi subcontractanţii.

Parchetul a considerat infracţiunea ca fiind minoră şi a iniţiat o procedură sumară, însă bărbatul, susţinându-şi nevinovăţia, a solicitat un proces complet.

O instanţă l-a găsit vinovat şi l-a amendat cu 50.000 de woni, de aproape 50 de ori valoarea dulciurilor.

Bărbatul a făcut apel şi, după aproape doi ani de proceduri judiciare, a câştigat în cele din urmă bătălia şi a fost achitat, a declarat vineri pentru AFP un oficial de la tribunalul Jeonju, în vestul ţării.

Motivarea instanței

Instanţa a stabilit că lucrătorilor precum inculpatul li s-a dat permisiunea de a mânca "gustări la birou".

Şi, datorită mărturiei a 39 de subcontractanţi, care au recunoscut că au deschis şi ei frigiderul când li s-a făcut foame, curtea de apel a considerat că este "dificil să concluzioneze că inculpatul a avut intenţia să fure".

"Sunt foarte recunoscător pentru acest rezultat şi cred că inculpatul împărtăşeşte acest sentiment", a declarat avocatul său presei, reiterând că "pur şi simplu clientului său i-a fost foame într-o dimineaţă".

Cazul a stârnit indignare în Coreea de Sud. Sindicatele l-au comparat pe bărbat cu Jean Valjean, personajul din romanul "Mizerabilii" a lui Victor Hugo, condamnat la muncă silnică pentru că a furat pâine pentru a-şi hrăni familia. 

Sursa: Agerpres

Etichete: furt, Coreea de Sud, prajituri, angajat,

Dată publicare: 28-11-2025 13:35

