Un român care ar fi furat o brățară cu diamante, prins în SUA. Avea un permis de conducere pe numele lui David Beckham

Stiri externe
20-11-2025 | 18:09
Un român urmărit internațional a fost prins în Statele Unite, după ce ar fi furat o brățară cu diamante și ar fi folosit mai multe identități false. Bărbatul este acuzat că a intrat ilegal în America.

autor
Alexandra Clej

Românul ar fi trecut ilegal granița cu Statele Unite prin Mexic în 2022, și ar face parte dintr-o rețea de hoți care au comis furturi în mai multe state. Polițiștii spun că a folosit atât de multe identități încât nu au reușit încă să cunoască numele real. Individul și-a făcut chiar un permis de conducere pe numele lui David Beckham.

Oficialii din Statele Unite au declarat că fugarul și partenera lui au intrat într-un un magazin de bijuterii din Oceanside și au ieșit cu o brățară cu diamante în valoare de 11.000 de dolari.

Oamenii legii au folosit tehnologia de recunoaștere facială de pe camerele de supraveghere și așa au reușit să-l identifice pe fugar.

Românul urmează să fie deportat.

Sursa: Pro TV

