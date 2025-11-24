Un bărbat a agresat un taximetrist, apoi i-a furat mașina. I-a schimbat numărul și s-a plimbat cu ea, în Craiova

24-11-2025 | 12:29
Un taximetrist de 51 de ani a fost agresat de un client care a refuzat să plătească, i-a furat maşina, i-a schimbat numărul și a circulat cu ea prin Craiova până a fost prins de poliţişti şi reţinut.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au anunţat că un bărbat de 45 de ani din Craiova este cercetat pentru tâlhărie calificată, conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul cu numere false de înmatriculare.

”În fapt, ieri, 23 noiembrie, în jurul orei 14.40, poliţiştii au fost sesizaţi de un bărbat, de 51 de ani, din comuna Vârvoru de Jos, taximetrist, cu privire la faptul că, în timp ce se afla pe o stradă din municipiul Craiova, ar fi fost agresat de un client şi i-ar fi fost sustras autoturismul. La faţa locului s-au deplasat de urgenţă poliţiştii, autoturismul fiind oprit în trafic pe strada Brestei, la volan fiind legitimat un bărbat în vârstă de 45 de ani, din municipiul Craiova”, au afirmat reprezentanţii IPJ Dolj.

Bărbatul nu avea permis de conducere

Ei au stabilit în urma cercetărilor că bărbatul de 45 de ani a refuzat să plătească contravaloarea cursei şi l-a agresat pe taximetrist.

”Ulterior, bărbatul ar fi sustras cheile autoturismului, ar fi schimbat numerele de înmatriculare şi l-a condus pe mai multe străzi, fiind oprit în trafic pe strada Brestei. Acesta a fost testat de poliţişti cu aparatele etilotest şi drugtest, rezultatele fiind negative”, a precizat sursa citată.

Anchetatorii au stabilit că bărbatul nu are permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar plăcuţele cu numerele de înmatriculare montate pe autoturism erau de la o altă maşină.

Bărbatul a fost reţinut, fiind dus în arestul IPJ Dolj.

Sursa: News.ro

