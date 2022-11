Un bărbat care a stat nevinovat la închisoare timp de 20 de ani pentru o crimă celebră primește acum despăgubiri uriașe

Un american exonerat anul trecut, după ce a fost condamnat în mod eronat pentru asasinarea în 1965 a activistului afro-american pentru drepturi civile Malcolm X şi familia unui alt bărbat, al cărui nume a fost reabilitat postum în 2021, după ce executase la rândul său o condamnare de 20 de ani de închisoare, au ajuns la un acord privind despăgubiri de 36 de milioane de dolari.

Acordul a fost făcut cu Primăria din New York şi cu statul New York, a anunţat duminică avocatul reclamanţilor, citat de Reuters şi AFP, potrivit Agerpres.

Muhammad Aziz, în vârstă de 84 de ani, ceruse despăgubiri de 40 de milioane de dolari după ce a petrecut două decenii în închisoare şi la peste 55 de ani după ce fusese găsit vinovat, în mod eronat, într-un proces care a ridicat o serie de întrebări despre rasismul din sistemul judiciar al Statelor Unite. Muhammad Aziz este căsătorit şi are şase copii.

Khalil Islam, care a murit în 2009 la vârsta de 74 de ani, a petrecut şi el peste 20 de ani în închisoare, fiind exonerat postum în noiembrie 2021. Familia lui a deschis la rândul său un proces prin care a solicitat despăgubiri tot în valoare de 40 de milioane de dolari.

