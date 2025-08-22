O nouă tragedie în România. Un bărbat din Bihor și-a bătut soția cu pumnii, picioarele și un levier, apoi s-a sinucis

La o zi de la cazul îngrozitor din Craiova, un nou episod tragic s-a petrecut într-o familie din România. O femeie din Bihor a fost bătută crunt de soțul ei de care voia să divorțeze.

Bărbatul și-a luat viața, ulterior. Victima este în stare critică la spital.

Atenție! Urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Cei doi locuiau în Gheghie, satul de baștină al bărbatului, în case diferite, pentru că erau deja în proces de divorț.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul avusese un ordin de protecție de șase luni, dar care expirase în vară. Era acum monitorizat electronic, pentru că urma să fie judecat. Încălcase în primăvară de mai multe ori acel ordin de protecție.

Omul își teroriza soția și continua să o amenințe, spun rudele femeii. Pentru toate aceste fapte, bărbatul era cercetat sub control judiciar.

Vineri dimineață, femeia era în vizită la niște prieteni mai în vârstă pe care obișnuia să-i ajute. Bărbatul violent s-a dus în casa acestora pus pe scandal. A început să-și lovească cu sălbăticie soția cu pumnii, picioarele, apoi cu un levier. A plecat în grabă, iar martorii au anunțat imediat poliția. Oamenii legii au pornit în căutarea agresorului și l-au găsit fară suflare la un kilometru distanță. Bărbatul s-a sinucis, spun anchetatorii.

Între timp, soția a fost dusă la spital în stare foarte gravă.

Medicii speră să-i salveze viața.



