Ce au surprins camerele de supraveghere în timp ce profesoara din Craiova era ucisă de soț, care apoi s-a sinucis

Ies la iveală detalii șocante în cazul profesoarei care a fost ucisă cu sânge rece de soțul ei în Craiova. Femeia de 44 de ani a fost omorâtă în apartamentul familiei.

Agresorul i-ar fi reproșat că petrece prea mult timp la muncă după ce el își pierduse firma.

Vecinii au cerut ajutor la 112 în repetate rânduri când i-au auzit strigătele, dar a fost prea târziu. Este cea de-a 36-a femeie ucisă de partener în țara noastră doar anul acesta. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Momente surprinse de o cameră de supraveghere montată pe blocul vecin arată că vecinii aud strigătele de ajutor ale femeii și sună pe rând la 112. S-au înregistrat 3 apeluri diferite la numărul de urgență, era 10 și jumătate dimineața.

Polițiștii care au fost chemați să verifice aparent un conflict domestic, au intrat în apartament și au descoperit crima. A fost chemată ambulanța, însă pentru femeie era prea târziu. Fusese rănită grav de multe ori și n-a putut fi salvată. Vecinii au povestit că victima, cu ultimele puteri i-ar fi spus fetiței de 11 ani să fugă din casă.

Polițiștii l-au găsit pe agresor extrem de agitat așa că au chemat întăriri: inclusiv trupele speciale. În final agresorul de 45 de ani s-a aruncat de la etajul 1 și a fost dus la spital unde a murit. Anchetatorii au aflat acum că intre cei doi au existat în ultimele două luni certuri. Individul i-ar fi reproșat profesoarei de germană că se implică prea mult în proiectele școlare și meditații. Asta după ce firma lui dăduse faliment și bărbatul nu mai avea de lucru.

Luminița Popescu, director adjunct al Colegiului Național Carol I: „Era un profesor dedicat, implicat, un profesor care era mereu alături de noi la școală"

Prietenă: „Nu s-a plâns niciodată, era un om foarte echilibrat, o persoană puternică. El sensibil, părea mai sensibil".

Bogdan Costache, procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj: „Ar fi avut loc un conflict spontan generat de anumite neînțelegeri preexistente în urma căruia bărbatul a lovit-o în mod repetat pe soția sa.”

Irina Gruia, psiholog: „Faptul că victima este un cadru didactic a făcut ca lucrurile să fie și mai ascunse. Este vorba și de un comportament agresiv reprimat care nu este prima dată când a apărut. Acest om a făcut cu discernământ ce a făcut din moment ce a considerat mai util pentru el să se arunce de la etaj".

Fetița celor doi va avea nevoie de consiliere de specialitate după tragedie.

Monica Stuparu, purtător de cuvânt DGASPC Dolj: „Copilul se afla în grija familiei extinse, iar situația va rămâne în atenția instituției nostre în vederea acordării de servicii specifice."

Anchetatorii urmează să stabilească dacă individul era sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor interzise.

