Un bărbat a fost răpit de pe stradă, torturat și abandonat în portbagajul unei mașini, în Sydney

Autoritățile caută un vinovații după ce un bărbat a fost grav rănit într-o răpire violentă în vestul Sydney-ului.

Autoritățile au fost chemate duminică, în jurul orei 6:50, într-o parcare de pe Woodville Road, în Villawood, unde au găsit un bărbat de 29 de ani cu răni de cuțit în spatele unui sedan Toyota, scrie 9news.com.

Poliția susține că bărbatul a fost răpit sâmbătă după-amiază de pe Military Road din Guilford și că a fost înjunghiat, ars și bătut timp de 12 ore.

Apoi a fost legat și pus în portbagajul unui Camry.

O femeie care a auzit țipetele bărbatului l-a găsit și a sunat la numărul de urgență.

Bărbatul a fost pus pe o targă și dus la spital în stare gravă, dar starea lui s-a stabilizat între timp.

Infractorii nu au fost încă localizați.

A fost stabilită scena crimei și se desfășoară o anchetă.

Camry-ul a fost dus pentru teste criminalistice. Poliția investighează dacă incidentul are legătură cu lumea interlopă din Sydney.

