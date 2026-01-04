Un bărbat a fost răpit de pe stradă, torturat și abandonat în portbagajul unei mașini, în Sydney

Stiri externe
04-01-2026 | 11:46
politie sydney
Shutterstock

Autoritățile caută un vinovații după ce un bărbat a fost grav rănit într-o răpire violentă în vestul Sydney-ului.

autor
Sabrina Saghin

Autoritățile au fost chemate duminică, în jurul orei 6:50, într-o parcare de pe Woodville Road, în Villawood, unde au găsit un bărbat de 29 de ani cu răni de cuțit în spatele unui sedan Toyota, scrie 9news.com.

Poliția susține că bărbatul a fost răpit sâmbătă după-amiază de pe Military Road din Guilford și că a fost înjunghiat, ars și bătut timp de 12 ore.

Apoi a fost legat și pus în portbagajul unui Camry.

O femeie care a auzit țipetele bărbatului l-a găsit și a sunat la numărul de urgență.

Citește și
barbat-extraterestrii
Un bărbat susține că a fost răpit de extratereștri, care i-au furat materialul genetic pentru a crea bebeluși hibrizi

Bărbatul a fost pus pe o targă și dus la spital în stare gravă, dar starea lui s-a stabilizat între timp.

Infractorii nu au fost încă localizați.

A fost stabilită scena crimei și se desfășoară o anchetă.

Camry-ul a fost dus pentru teste criminalistice. Poliția investighează dacă incidentul are legătură cu lumea interlopă din Sydney.

Sursa: 9news.com

Etichete: barbat, Sydney, rapit,

Dată publicare: 04-01-2026 11:43

Articol recomandat de sport.ro
Singurul român prezent la tragedia din Elveția de Revelion a fost anunțat decedat. Decizia ambasadei
Singurul român prezent la tragedia din Elveția de Revelion a fost anunțat decedat. Decizia ambasadei
Citește și...
Un bărbat a fost răpit și torturat de prieteni după ce au aflat că a câștigat 25.000 de euro la loteria de Crăciun, în Spania
Stiri Diverse
Un bărbat a fost răpit și torturat de prieteni după ce au aflat că a câștigat 25.000 de euro la loteria de Crăciun, în Spania

Un câștigător al loteriei a fost răpit și torturat de trei foști prieteni care încercau să îi fure câștigul de 25.000 de euro.

Un bărbat susține că a fost răpit de extratereștri, care i-au furat materialul genetic pentru a crea bebeluși hibrizi
Stiri externe
Un bărbat susține că a fost răpit de extratereștri, care i-au furat materialul genetic pentru a crea bebeluși hibrizi

Un bărbat susține că a fost răpit de extratereștri care i-au recoltat sperma într-o serie de întâlniri „uluitoare”, scrie Mirror.co.uk.

Un bărbat din Argeș și-a răpit soția sub amenințarea cuțitului și a bătut-o pentru că voia să divorțeze. Agresorul, arestat
Stiri Socante
Un bărbat din Argeș și-a răpit soția sub amenințarea cuțitului și a bătut-o pentru că voia să divorțeze. Agresorul, arestat

Un nou caz șocant de violență domestică este investigat în Argeș. Un individ a fost arestat preventiv, sub acuzaţia că a încălcat ordinul de protecție, și-a răpit soția sub amenințarea unui cuțit, a bătut-o cu sălbăticie şi a violat-o.

Recomandări
Un român a murit în incendiul din Elveția. MAE a confirmat că este tânărul de 17 ani care fusese dat dispărut
Stiri actuale
Un român a murit în incendiul din Elveția. MAE a confirmat că este tânărul de 17 ani care fusese dat dispărut

Un român a murit în tragedia de Anul Nou din stațiunea elvețiană Crans-Montana, a transmis Ministerul Afacerilor Externe.

Ninsorile și lapovița se extind în mare parte din țară. Cod galben și portocaliu emis de meteorologi
Vremea
Ninsorile și lapovița se extind în mare parte din țară. Cod galben și portocaliu emis de meteorologi

Ninsorile vor continua și în următoarele zile și se vor extinde în mare parte din țară. Meteorologii au emis o avertizare precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului și viscol la munte, valabilă până marți.

„Operațiunea Rezolvare Absolută”: Cum să răstorni un regim în 5 ore. Trădarea lui Maduro și ferocitatea atacului SUA
Stiri externe
„Operațiunea Rezolvare Absolută”: Cum să răstorni un regim în 5 ore. Trădarea lui Maduro și ferocitatea atacului SUA

Maduro a fost trădat de un membru al cercului său intim, înainte ca SUA să dezlănțuie „Operațiunea Rezolvare Absolută”, un atac de o ferocitate și forță ieșite din comun. Liderul Venezuelei a fost capturat înainte de a se refugia într-o cameră blindată.  

Top citite
1 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop săptămâna 5-11 ianuarie 2026. Tensiuni, oportunități și decizii importante pentru zodii
2 Palatul Societății Funcționarilor Publici
metacult.ro / Revista Arhitectura, Soc. Arhitecţilor Români, București, 1934
Stiri Turism
Palatul Societății Funcționarilor Publici găzduia cea mai mare sală de festivități din București
3 mancare sanatoasa de dieta
Shutterstock
Stiri Sanatate
Dieta Cerin: cum funcționează, reguli clare și ce rezultate poți obține în 7 zile
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 04 Ianuarie 2026

02:17:14

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28