Un bărbat susține că a fost răpit de extratereștri, care i-au furat materialul genetic pentru a crea bebeluși hibrizi

Un bărbat susține că a fost răpit de extratereștri care i-au recoltat sperma într-o serie de întâlniri „uluitoare”, scrie Mirror.co.uk.

Julius Shields, din Missouri, SUA, crede că extratereștrii plănuiau să îi folosească sperma pentru a crea ființe hibride, adăugând că ar fi „curios să vadă ce se întâmplă” – sperând că urmașii săi îl vor căuta la un moment dat în viitor.

El a făcut aceste afirmații extraordinare într-un interviu acordat canalului YouTube, Soft White Underbelly.

El a spus că extratereștrii au luat legătura pentru prima dată când avea 17 ani, relatând că a văzut sfere luminoase plutitoare în afara casei sale.

O ființă „cu trei tentacule” a început să bată în fereastra lui, lăsându-l înghețat de șoc, a spus el.

Neliniștit, a început să doarmă într-o altă cameră. La scurt timp, totuși, a început să aibă vise tulburătoare.

El crede că extratereștrii au efectuat experimente sexuale pe el.

Julius crede că extratereștrii îi luau sperma și o foloseau pentru a crea bebeluși hibrizi om-extraterestru.

Ani mai târziu, a început să vorbească cu unchiul său, care susținea și el că a avut vise similare.

Julius susține că extratereștrii în cauză erau de un tip cunoscut sub numele de „The Grays” - Cenușii.

Aceștia au între 90 cm și 120 cm înălțime și au farfurii zburătoare și o navă mamă în flota lor.

Julius crede că acum ar putea avea copii semi-extratereștrii undeva în univers.

