Un bărbat susține că a fost răpit de extratereștri, care i-au furat materialul genetic pentru a crea bebeluși hibrizi

Stiri externe
09-12-2025 | 09:31
barbat-extraterestrii

Un bărbat susține că a fost răpit de extratereștri care i-au recoltat sperma într-o serie de întâlniri „uluitoare”, scrie Mirror.co.uk.

autor
Știrile PRO TV

Julius Shields, din Missouri, SUA, crede că extratereștrii plănuiau să îi folosească sperma pentru a crea ființe hibride, adăugând că ar fi „curios să vadă ce se întâmplă” – sperând că urmașii săi îl vor căuta la un moment dat în viitor.

El a făcut aceste afirmații extraordinare într-un interviu acordat canalului YouTube, Soft White Underbelly.

El a spus că extratereștrii au luat legătura pentru prima dată când avea 17 ani, relatând că a văzut sfere luminoase plutitoare în afara casei sale.

O ființă „cu trei tentacule” a început să bată în fereastra lui, lăsându-l înghețat de șoc, a spus el.

Citește și
Lituania, soldati, militari
Lituania, un stat membru al NATO şi UE, a declarat stare de urgenţă din cauza baloanelor de contrabandă din Belarus

Neliniștit, a început să doarmă într-o altă cameră. La scurt timp, totuși, a început să aibă vise tulburătoare.

El crede că extratereștrii au efectuat experimente sexuale pe el.

Julius crede că extratereștrii îi luau sperma și o foloseau pentru a crea bebeluși hibrizi om-extraterestru.

Ani mai târziu, a început să vorbească cu unchiul său, care susținea și el că a avut vise similare.

Julius susține că extratereștrii în cauză erau de un tip cunoscut sub numele de „The Grays” - Cenușii.

Aceștia au între 90 cm și 120 cm înălțime și au farfurii zburătoare și o navă mamă în flota lor.

Julius crede că acum ar putea avea copii semi-extratereștrii undeva în univers. 

Sursa: mirror.co.uk

Etichete: barbat, rapire, extraterestri,

Dată publicare: 09-12-2025 09:31

Articol recomandat de sport.ro
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"
Citește și...
Lituania, un stat membru al NATO şi UE, a declarat stare de urgenţă din cauza baloanelor de contrabandă din Belarus
Stiri externe
Lituania, un stat membru al NATO şi UE, a declarat stare de urgenţă din cauza baloanelor de contrabandă din Belarus

Lituania a decretat marţi starea de urgenţă din cauza ameninţării pe care o reprezintă la adresa securităţii publice baloane de contrabandă din Belarus, a anunţat Guvernul, relatează AFP.

Un adolescent din Germania și-a pierdut o mână după ce a aprins artificii la o petrecere. Un alt tânăr a fost rănit ușor
Stiri externe
Un adolescent din Germania și-a pierdut o mână după ce a aprins artificii la o petrecere. Un alt tânăr a fost rănit ușor

Un adolescent de 17 ani și-a pierdut mâna dreaptă în timp ce încerca să aprindă o baterie de artificii la o petrecere din nord-vestul Germaniei. Incidentul riscă să reaprindă dezbaterea anuală despre interzicerea artificiilor private de Revelion.  

Israel lovește infrastructuri Hezbollah în sudul Libanului, în pofida acordului de încetare a focului
Stiri externe
Israel lovește infrastructuri Hezbollah în sudul Libanului, în pofida acordului de încetare a focului

Armata israeliană a anunţat marţi dimineaţă că a lovit infrastructuri ale mişcării islamiste Hezbollah, pro-iraniene, în sudul Libanului, transmite France Presse.

 

Recomandări
Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”
Alegeri locale 2025
Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”

PNL și premierul Ilie Bolojan ies mai puternici din aceste alegeri, în vreme ce marele pierzător ar fi PSD, al cărui candidat s-a clasat pe locul 3.

„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026
Stiri Economice
„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026

Salariile bugetarilor ar putea fi înghețate anul viitor, spun surse guvernamentale. Asta ar însemna ca lefurile a peste un milion de angajați de la stat să rămână pe loc din pricina crizei bugetare.

Două șosele importante din România sunt amenințate de alunecări de teren după ploile abundente. Situația este monitorizată
Stiri actuale
Două șosele importante din România sunt amenințate de alunecări de teren după ploile abundente. Situația este monitorizată

Două șosele importante din țară sunt amenințate de ploile din ultima perioadă. O alunecare de teren s-a produs pe drumul expres Craiova-Pitești, iar o alta pune în pericol DN1, în zona Comarnic.

Top citite
1 Calin Georgescu
Inquam Photos / Vlad Bereholschi
Stiri Justitie
Călin Georgescu, la Judecătoria Sector 1. Instanța decide azi asupra controlului judiciar în dosarul de propagandă legionară
2 cautare internet
Shutterstock
Stiri actuale
Aproape 90% dintre gospodăriile din România au acces la internet în 2025. Date oficiale ale INS
3 craciun brad cadouri
Shutterstock
Stiri Diverse
Top idei de cadouri sub 100 de lei pentru Crăciun 2025. Peste 50 de propuneri pentru orice persoană
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 08 Decembrie 2025

54:07

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 08 Decembrie 2025

01:30:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Decembrie 2025

01:46:56

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28