Un bărbat a fost arestat a Bruxelles, după ce a încercat să lovească cu maşina patru poliţişti. Individul are antecedente

09-11-2025 | 20:25
Un bărbat cunoscut cu mai multe antecedente de violenţă în Franţa a fost arestat la Bruxelles sub acuzaţia că a încercat să lovească cu maşina patru poliţişti, a informat duminică procuratura din capitala Belgiei, conform AFP.

Mihaela Ivăncică

El a fost încarcerat după ce a fost prezentat unui judecător de instrucţie însărcinat cu ancheta pentru tentative de omor.

Faptele s-au petrecut sâmbătă dimineaţa, când patru poliţişti efectuau un control pe un trotuar din apropierea Gării de Nord, în districtul Schaerbeek. Un vehicul intrat pe sens interzis a accelerat brusc spre agenţi, care au reuşit să se ferească în ultima clipă, reuşind să nu fie doborâţi. Automobilul agresorului a intrat apoi în cel al poliţiei, arată relatarea furnizată de procuratură.

Niciunul din poliţişti nu a fost rănit, dar cu toţii sunt "foarte şocaţi" şi vor fi inapţi de muncă timp de câteva zile.

Şoferul suspect a fost reţinut pe loc şi s-a dovedit că era deja cunoscut autorităţilor franceze.

Cetăţenia lui nu a fost dezvăluită.

Ministrul belgian de interne, Bernard Quintin, a declarat că "atacul asupra poliţiştilor noştri este un atac asupra întregului stat. Justiţia trebuie să acţioneze acum cu severitate. El a afirmat că le-a transmis sprijinul său celor agresaţi.

Sursa: Agerpres

