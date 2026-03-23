Un avion Hercules al armatei columbiene, cu peste 100 de militari la bord, s-a prăbușit la decolare. Al doilea în câteva zile

Potrivit ministrului apărării, Pedro Sanchez, accidentul s-a produs în timp ce avionul decola de la Puerto Leguizamo, în regiunea sudică Amazon, la graniţa cu Peru, şi transporta trupe ale forţelor armate.
”Numărul exact al victimelor şi cauzele prăbuşirii nu au fost stabilite deocamdată”, a spus el.
Postul BluRadio, citând autorităţi, a transmis că la bord se aflau 110 militari şi că avionul s-a prăbuşit la doar 3 km de un centru urban.
Un alt Hercules, al armatei boliviene, s-a prăbușit la sfârșitul lui februarie
Concernul american Lockheed Martin, producătorul avionului Hercules C-130, nu a răspuns deocamdată solicitării Reuters de a comenta.
La sfârşitul lunii februarie, un alt Hercules C-130, aparţinând forţelor aeriene boliviene, s-a prăbuşit în oraşul populat Alto.
Mai mult de 20 de persoane au murit şi alte 30 au fost rănite, iar bancnote provenite din avionul cargo s-au împrăştiat prin oraş, provocând ciocniri între locuitori şi forţele de securitate.
Sursa:
Agerpres
Etichete:
avion prabusit,
Hercules,
Columbia,
militari,
Dată publicare: