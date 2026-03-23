Un avion Hercules al armatei columbiene, cu peste 100 de militari la bord, s-a prăbușit la decolare. Al doilea în câteva zile

Criză pe piața carburanților. Guvernul va adopta o ordonanță de urgență „pentru protejarea economiei și a populației”
Ministerul columbian al Apărării a anunţat luni că un avion militar de transport Hercules C-130 a fost implicat într-un accident în sudul ţării, la bord aflându-se, conform postul local BluRadio, 110 militari, informează Reuters.

Cristian Anton

Potrivit ministrului apărării, Pedro Sanchez, accidentul s-a produs în timp ce avionul decola de la Puerto Leguizamo, în regiunea sudică Amazon, la graniţa cu Peru, şi transporta trupe ale forţelor armate.

”Numărul exact al victimelor şi cauzele prăbuşirii nu au fost stabilite deocamdată”, a spus el.

Postul BluRadio, citând autorităţi, a transmis că la bord se aflau 110 militari şi că avionul s-a prăbuşit la doar 3 km de un centru urban.

Un alt Hercules, al armatei boliviene, s-a prăbușit la sfârșitul lui februarie

Concernul american Lockheed Martin, producătorul avionului Hercules C-130, nu a răspuns deocamdată solicitării Reuters de a comenta.


La sfârşitul lunii februarie, un alt Hercules C-130, aparţinând forţelor aeriene boliviene, s-a prăbuşit în oraşul populat Alto.

Mai mult de 20 de persoane au murit şi alte 30 au fost rănite, iar bancnote provenite din avionul cargo s-au împrăştiat prin oraş, provocând ciocniri între locuitori şi forţele de securitate.

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

