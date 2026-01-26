Prăbuşirea de duminică a unui avion cu două motoare turbo-fan Bombardier Challenger 600 la Aeroportul Internaţional Bangor a avut loc în jurul orei locale 19:45, a precizat Administraţia Federală pentru Aviaţie într-un comunicat, adăugând că intenţionează să investigheze incidentul.

Conform buletinelor meteorologice, înainte de accident, la aeroport începuse să ningă uşor, dar autorităţile nu au dat niciun indiciu imediat că vremea ar fi jucat un rol în producerea accidentului.

O avertizare de furtună de iarnă a fost emisă pentru cea mai mare parte a statului Maine, inclusiv pentru Bangor, al treilea oraş ca mărime din stat.

Avionul venise în Maine din Texas, a declarat oficialul guvernamental. Compania înregistrată ca proprietar are aceeaşi adresă în Houston ca şi Arnold & Itkin, o firmă de avocatură specializată în cazuri de victime ale accidentelor.



