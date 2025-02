Un avion militar al SUA s-a prăbușit în Filipine. Nu există supravieţuitori ai accidentului

Comandamentul Indo-Pacific (INDOPACOM) a atransmis că aeronava, care a fost contractată de armata americană, efectuase activităţi de sprijin pentru informaţii şi supraveghere la cererea Filipinelor.

”Putem confirma că nu există supravieţuitori ai accidentului”, a declarat INDOPACOM, care supraveghează forţele americane din regiune.

Aeronava, un Beechcraft King Air 300, decolase din Cebu, în centrul Filipinelor, şi se îndrepta spre oraşul Cotabato pentru un studiu aerian când s-a prăbuşit în oraşul Ampatuan din Maguindanao del Sur, a declarat vineri Autoritatea Aviaţiei Civile din Filipine într-o declaraţie separată.

4 Fatalities Confirmed

A US military contracted Beech King Air 350 crashed in Maguindanáo del Sur, Philippines, on Thursday, Feb 6, 2025, killing one US service member and three contractors.

