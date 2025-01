20 de persoane au murit după ce un avion s-a prăbușit în Sudanul de Sud. Un singur pasager a supraviețuit. FOTO

Avionul s-a prăbușit miercuri dimineață pe aeroportul câmpului petrolier Unity, în timp ce se îndrepta spre capitala Juba, a declarat Gatwech Bipal, ministrul informațiilor din statul Unity, scrie Reuters.

Bipal a precizat că pasagerii erau muncitori ai companiei Greater Pioneer Operating Company (GPOC), un consorțiu care include China National Petroleum Corporation și compania de stat Nile Petroleum Corporation.

Printre victime se numără doi cetățeni chinezi și un cetățean indian. Bipal nu a oferit mai multe detalii despre circumstanțele care au dus la prăbușire. Inițial, rapoartele media indicau un bilanț de 18 morți, dar Bipal a declarat pentru Reuters că doi supraviețuitori au decedat ulterior. O singură persoană a supraviețuit.

Update: A plane carrying 21 passengers, including the pilot, has crashed while departing from Unity Oil Field, killing 18 people and leaving three others in critical condition.

