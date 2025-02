Un avion medical cu șase persoane la bord s-a prăbușit în Philadelphia. Mai multe case au luat foc

Compania care opera zborul, Jet Rescue Air Ambulance, cu sediul în Mexic și având licență de operare în SUA, a confirmat că aeronava avea patru membri ai echipajului, un copil ca pacient și mama acestuia.

„În acest moment, nu putem confirma existența niciun supraviețuitor', a transmis compania într-o declarație.

Toate cele șase persoane din avion proveneau din Mexic, a declarat Ministerul de Externe mexican.

Copilul era o fată care urma să fie dusă acasă, în Tijuana, a declarat Shai Gold, care lucrează la strategia corporativă cu Jet Rescue Air Ambulance, pentru CNN. Mama fetei se afla și ea la bord, a confirmat el.

„Suntem extrem de șocați de această tragedie. Echipajul era foarte experimentat. Suntem o companie de frunte care oferă servicii de ambulanță aeriană, avem între 600 și 700 zboruri pe an', a explicat Gold, care a subliniat că firma a investit masiv în mentenanța flotei la cele mai înalte standarde internaționale și că avionul care s-a prăbușit era în condiții excelente de zbor.

Another plane crash just now in Philadelphia; we can't rush to judgment until we know if the pilot is black or white. pic.twitter.com/7zSG1n0rn1

„Pur și simplu nu știm ce s-a întâmplat”, a mai spus Gold.

Avionul tocmai decolase de pe aeroportul Northeast Philadelphia, și se îndrepta spre Missouri, la circa 1800 kilometri distanță, în momentul în care s-a prăbușit în jurul orei locale 18:30 (23:30 GMT), a transmis FAA într-un comunicat.

Accidentul s-a produs într-o zonă aglomerată în nord-estul orașului, cu numeroase magazine, blocuri de apartamente și trafic intens.

La fața locului a fost trimis un număr mare de servicii de urgență.

Oficiali federali și locali au declarat vineri seara că nu pot confirma deocamdată câți oameni ar fi murit la sol după ce avionul s-a prăbușit într-o porțiune puternic populată a orașului.

Videoclipurile realizate de martorii accidentului au arătat în mod clar rămășițe umane împrăștiate pe străzi și în casele din apropiere, scrie Reuters.

Imaginile de la mai multe posturi de televiziune din SUA indicau o explozie de mari dimensiuni.

This guy captured the moment the Air Ambulance aircraft crashed in Philadelphia pic.twitter.com/cWqgSlY2A3

Oficialii au declarat că nu este clar din ce cauză s-a prăbușit avionul medical. Vremea era rece și ploioasă, cu vizibilitate redusă, în momentul prăbușirii aeronavei, scrie Reuters.

Primarul Philadelphiei, Cherelle Parker, a declarat într-o conferință de presă la locul prăbușirii că mai multe case și mașini au fost cuprinse de flăcări.

„Rugăciunile noastre se îndreaptă către familiile, prietenii, vecinii și toți cei afectați de această tragedie. Totodată, mai multe locuințe și vehicule au fost lovite', a adăugat Parker.

Ring doorbell camera video of the Plane crash in Philadelphia near Roosevelt Mall at Cottman and the Boulevard in Northeast Philadelphia. The crash ignited a massive explosion, setting several homes on fire.

That plane appears to be on fire ???? before impact! pic.twitter.com/Ig4EWoLRMZ