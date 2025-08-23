Un autobuz s-a răsturnat pe o autostradă din SUA. Cinci pasageri au murit și alți 24 au fost răniți

Cel puțin cinci oameni au murit pe loc și 24 au fost răniți după ce un autobuz turistic s-a răsturnat pe autostradă, în statul New York.

52 de pasageri, cei mai mulți turiști străini, se întorceau la New York dintr-o excursie la Cascada Niagara.

Se pare că ceva l-a distras pe șofer, care a pierdut controlul asupra direcției de mers. A tras prea mult de volan și s-a răsturnat pe o parte.

Potrivit poliției, unii pasageri au fost proiectați în exterior, prin geamurile sparte. Mai multe ambulanțe și elicoptere medicale au transportat victimele de la locul accidentului.

Majoritatea pasagerilor erau indieni, chinezi și filipinezi, așa că la fața locului au fost aduși traducători.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













