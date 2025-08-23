Un adolescent de 16 ani a murit într-un accident, în Ialomița. Șoferul nu are permis și e în stare gravă

accident ialomita
Foto: IPJ

Un adolescent de 16 ani a murit, sâmbătă, într-un accident rutier provocat de un tânăr de 19 ani, fără permis de conducere, pe un drum judeţean din Ialomiţa.

Lorena Mihăilă

Accidentul a avut loc pe DJ 201, în localitatea Axintele. Autoturismul condus de tânărul de 19 ani a ieşit de pe şosea şi a intrat într-un gard, după ce şoferul a pierdut controlul direcţiei.

În urma impactului, pasagerul din autoturism, un băiat de 16 ani, a murit, iar șoferul a suferit răni grave.

Verificările efectuate la faţa locului au scos la iveală că tânărul de 19 ani nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

accident ialomita

„În cauză a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă şi conducerea unui vehicul fără permis. Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii tragediei”, se mai arată în comunicatul de presă.

