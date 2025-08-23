Un adolescent de 16 ani a murit într-un accident, în Ialomița. Șoferul nu are permis și e în stare gravă

Un adolescent de 16 ani a murit, sâmbătă, într-un accident rutier provocat de un tânăr de 19 ani, fără permis de conducere, pe un drum judeţean din Ialomiţa.

Accidentul a avut loc pe DJ 201, în localitatea Axintele. Autoturismul condus de tânărul de 19 ani a ieşit de pe şosea şi a intrat într-un gard, după ce şoferul a pierdut controlul direcţiei.

În urma impactului, pasagerul din autoturism, un băiat de 16 ani, a murit, iar șoferul a suferit răni grave.

Verificările efectuate la faţa locului au scos la iveală că tânărul de 19 ani nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Foto: IPJ

„În cauză a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă şi conducerea unui vehicul fără permis. Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii tragediei”, se mai arată în comunicatul de presă.

