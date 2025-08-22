Un șofer de ridesharing a provocat un accident în lanț, în Timișoara. „Nu a fost atent la drum și s-a izbit de alte mașini”

22-08-2025 | 08:02
Un șofer de ridesharing a provocat un accident în lanț, joi seară, pe un bulevard aglomerat din Timișoara.

autor
Dan Petcu

Tatăl pasagerei susține că bărbatul era mai concentrat să-i facă avansuri fetei de pe bancheta din spate, decât să conducă responsabil.

Șoferul nu a observat că cele două autoturisme care circulau în fața lui opriseră la o trecere de pietoni, pentru a lăsa oamenii să traverseze, și a intrat în plin în ele.

În urma impactului, fata a ajuns la spital cu fractură nazală și traumatisme la cap. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar tatăl victimei a anunțat că va depune și plângere pentru hărțuire sexuală.

Tatăl victimei: „Fata mea mi-a scris uite ăsta: mă curtează, îmi pune mâna pe picior, nu e atent, conduce foarte tare. Nu a fost atent la drum și s-a izbit de alte mașini”.

