Un autobuz a lovit un tren oprit pe partea franceză a Tunelului de sub Canalul Mânecii: 19 oameni sunt răniți

Potrivit News.ro, autobuzul, care transporta şoferi de camioane care urmau să utilizeze un serviciu feroviar de navetă, a lovit trenul la platforma de încărcare a tunelului din Coquelles, lângă Calais, joi, la ora locală 19:27.

Şoferul autobuzului şi un pasager au fost răniţi grav şi evacuaţi cu elicopterul. Niciuna dintre răni nu a pus viaţa în pericol, a declarat un oficial local.

Subprefectul local, Agathe Cury, a declarat că traficul de marfă şi de pasageri Eurostar prin tunel nu a fost întrerupt, după o scurtă oprire pentru evacuarea persoanelor rănite. A fost declanşată o anchetă.

”Două trenuri se aflau de o parte şi de alta a peronului. Unul era încărcat cu camioane de marfă grea în vederea unei călătorii pe sub Canalul Mânecii, iar un alt tren, care fusese încărcat anterior, era pe punctul de a pleca”, a spus Cury.

”Din motive care rămân deocamdată necunoscute, microbuzul a intrat în coliziune cu trenul care pleca. Autobuzul nu s-a răsturnat, se află încă în poziţie verticală – însă şocul şi coliziunea au provocat răni persoanelor implicate”, a arătat ea.