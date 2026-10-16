Un autobuz a lovit un tren oprit pe partea franceză a Tunelului de sub Canalul Mânecii: 19 oameni sunt răniți

Stiri externe
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AFP

Un autobuz a lovit un tren de marfă staţionat în apropierea intrării franceze în Tunelul de sub Canalul Mânecii, şoferul şi 18 pasageri fiind răniţi, potrivit autorităţilor franceze, citate de BBC.

autor
Cristian Matei

Potrivit News.ro, autobuzul, care transporta şoferi de camioane care urmau să utilizeze un serviciu feroviar de navetă, a lovit trenul la platforma de încărcare a tunelului din Coquelles, lângă Calais, joi, la ora locală 19:27.

Şoferul autobuzului şi un pasager au fost răniţi grav şi evacuaţi cu elicopterul. Niciuna dintre răni nu a pus viaţa în pericol, a declarat un oficial local.

Subprefectul local, Agathe Cury, a declarat că traficul de marfă şi de pasageri Eurostar prin tunel nu a fost întrerupt, după o scurtă oprire pentru evacuarea persoanelor rănite. A fost declanşată o anchetă.

”Două trenuri se aflau de o parte şi de alta a peronului. Unul era încărcat cu camioane de marfă grea în vederea unei călătorii pe sub Canalul Mânecii, iar un alt tren, care fusese încărcat anterior, era pe punctul de a pleca”, a spus Cury.

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Din motive care rămân deocamdată necunoscute, microbuzul a intrat în coliziune cu trenul care pleca. Autobuzul nu s-a răsturnat, se află încă în poziţie verticală – însă şocul şi coliziunea au provocat răni persoanelor implicate”, a arătat ea.

Incidentul a implicat un microbuz care transporta muncitori care urmau să se îmbarce pe Le Shuttle. Toţi erau bărbaţi de diferite naţionalităţi, a adăugat ea.

Nu este clar dacă printre răniţi se află şi cetăţeni britanici.

Cury a afirmat că este ”prima dată când are loc un incident de acest tip” pe o platformă de încărcare a Eurotunnel.

Evan Davis de la BBC, care călătorea prin Eurotunnel spre Calais în momentul incidentului, a văzut vehicule cu lumini albastre ”concentrate pe una dintre platforme” în timp ce intra în Franţa.

Erau multe maşini la coadă la controlul de securitate când am trecut pe lângă ele adineauri şi am văzut câteva maşini trecând prin control, aşa că, în ciuda coliziunii, nu erau reţinute”, a spus el, de la locul accidentului.

Fotografiile publicate de ziarul local francez ”La Voix du Nord” arătau un microbuz cu avarii la partea frontală şi laterală, oprit lângă un tren, înconjurat de o mulţime de personal de urgenţă.

Eurostar a emis un comunicat în care precizează: ”Un incident a avut loc la câţiva kilometri distanţă de Tunelul Canalului Mânecii.Acest incident nu implică şi nu afectează trenurile Eurostar care circulă spre şi dinspre Londra. Toate trenurile Eurostar vor circula conform programului”.

Eurotunnelul traversează marea între Anglia şi Franţa, de la Folkestone, în Kent, până la Coquelles, pe partea franceză. Prin tunel circulă trei tipuri diferite de servicii feroviare: Eurostar, un tren de pasageri care pleacă din Londra şi ajunge la mai multe destinaţii europene, trenuri de marfă care transportă bunuri şi Le Shuttle, care transportă vehicule.

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Sursa: News.ro

Etichete: tren, accident, autobuz,

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