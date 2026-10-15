Prima testare a indicat 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat. Poliţia a intervenit după ce maşina femeii a sunat automat la 112, autovehiculul fiind dotat cu sistem e-call.

Imagini cu medicul prins băut la volan au fost publicate de jurnaliştii locali de la teleromannews.ro, care notează că femeia, medic urgentist, este recunoscută pentru faptul că „se purta de regulă urât cu cei ajunşi în UPU”.

„Un medic de la unitatea de primiri urgenţe din Alexandria a ajuns în calitate de pacient la spitalul din Alexandria, adus de către Poliţie pentru a-i fi recoltate probe biologice. Doamna Doctor (...) ar fi produs un accident de circulaţie în Alexandria, iar după ce oamenii legii au testat-o au constatat că femeia avea aproape 0,8 la mie alcool pur în aerul expirat. Aceasta se pregătea să intre în gardă, să consulte pacienţii în tura de noapte”, transmite teleormannews.ro, preluat de News.ro.

Surse judiciare au confirmat pentru News.ro că medicul avea o concentraţie de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat, ceea ce se traduce printr-o îmbibaţie alcoolică de nivel dublu în sânge.

Aceleaşi surse au precizat că femeia aflată la volanul unui autoturism nu a respectat semnificaţia indicatorului „Stop” şi a lovit o autoutilitară care circula pe drumul cu prioritate. Maşina ei, conectată la sistemul e-call, a sunat singură la 112, poliţiştii intervenind.

Jurnaliştii locali spun că medicul aflat în gardă de zi a continuat să acorde ajutor medical pacienţilor veniţi în urgenţă, după ce colega care trebuia să preia garda a fost adusă de Poliţie la spital.