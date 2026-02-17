Un locuitor din Sydney care a încercat să trimită afară din Australia șopârle și alte reptile, ascunse în pungi de popcorn și cutii de biscuiți, a fost condamnat vineri la opt ani de închisoare, o sentință-record pentru un traficant de specii sălbatice, au anunțat autoritățile marți, scrie Le Figaro.

Ce pedeapsă a primit

Un tribunal din Sydney l-a condamnat pe Neil Simpson, în vârstă de 61 de ani, la opt ani de închisoare, cu o perioadă minimă obligatorie de cinci ani și patru luni, au precizat oficialii federali pentru mediu și guvernul statului New South Wales într-un comunicat comun.

Anchetatorii au recuperat 101 reptile australiene în pachetele confiscate, destinate Hong Kong-ului, Coreei de Sud, Sri Lanka și României. Animalele, care includeau șopârle cu spatele solzos, șopârle cu limbă albastră din vest, dragoni cu barbă și șopârle pitice cu coadă spinoasă sudice, au fost trimise în 15 pachete între 2018 și 2023. Acestea erau închise în containere, care la rândul lor erau ascunse în pungi de popcorn, cutii de biscuiți și un poșetă, și apoi plasate în carton, conform comunicatului.

Traficantul încercase să convingă alte persoane să trimită animalele în locul lui, însă a fost identificat de anchetatori și de poliția din New South Wales. Alte trei persoane au fost de asemenea condamnate în acest caz.

Departamentul pentru Mediu din New South Wales a subliniat că „traficul ilegal de specii sălbatice nu este o infracțiune fără victime”, deoarece afectează conservarea și privează statul și Australia de „biodiversitatea lor unică”.