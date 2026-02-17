Manşele 3 şi 4 încep de la ora 20.00.
De la ora 19.45 este programat programul scurt în proba feminină de patinaj artistic, unde va intra în concurs şi Julia Sauter, portdrapelul României la această ediţie a JO.
La biatlon, proba de 4x7.5 km ştafetă, vor evolua George Buta, George Colţea, Raul Flore şi Dmitrii Shamaev. Proba este programată de la ora 15.30.
Echipajul de bob două persoane, pe locul 5 la jumătatea probei
Tentea şi Iordache erau pe locul al zecelea după prima manşă, dar au reuşit o manşă secundă de excepţie, cu al treilea timp, şi acum se află pe locul cinci, cu timpul cumulat de 1 min 51 sec 38/100.
Manşă secundă excelentă pentru echipajul României
Podiumul este integral german, cu Johannes Lochner/Georg Fleischhauer pe primul loc (1:49.90), urmaţi de Francesco Friedrich/Alexander Schuller (1:50.70) şi de Adam Ammour/Alexander Schaller (1:51.14). Pe locul patru se află americanii Frankie Del Duca/Joshua Williamson (1:51.24).
Ultimele două manşe ale probei vor avea loc marţi, de la 20:00, respectiv 22:05 (ora României).
Singura medalie olimpică a României la bob, obţinută în 1968
Singura medalie a României la Jocurile Olimpice de iarnă (bronz) a fost obţinută chiar la bob-2 masculin, de Ion Panţuru şi Nicolae Neagoe, în 1968, la Grenoble.
28 de sportivi tricolori şi o rezervă reprezintă România la JO de iarnă.
Delegaţia României la JO Milano Cortina:
Biatlon – Sat Olimpic Anterselva
6 sportivi (2 feminin, 4 masculin): Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea / George Buta, George Colţea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev
Tehnicieni: Gheorghe Stoian – antrenor principal, Sorin Gîrbacea şi Cristian Moşoiu – antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe – antrenor principal, feminin
Bob – Sat Olimpic Cortina
4 sportivi + 1 rezervă (masculin): Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea – titulari, Andrei Nica – rezervă
Tehnicieni: Iulian Păcioianu – antrenor principal, Dorin Grigore – antrenor secund
Patinaj artistic – Sat Olimpic Milano
1 sportiv (feminin): Julia Sauter
Antrenor: Roxana Luca
Sanie – Sat Olimpic Cortina
7 sportivi (3 feminin, 4 masculin): Corina Buzăţoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu / Valentin Creţu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Şerban
Tehnicieni: Alexandru Comşa – antrenor principal, Radu Eugen – antrenor secund
Sărituri cu schiurile – Sat Olimpic Predazzo
4 sportivi (2 masculin, 2 feminin): Daniela Toth, Delia Folea / Daniel Cacina, Mihnea Spulber
Tehnicieni: Florin Spulber – antrenor principal, Adrian Comănescu – antrenor secund
Schi alpin – Sat Olimpic Cortina (întrecerile feminine), Sat Olimpic Bormio (întrecerile masculine)
2 sportivi (1 feminin, 1 masculin): Sofia Moldovan / Alexandru Ştefănescu
Tehnicieni: Luigi Rossi – antrenor (feminin), Andrei Burchiu – antrenor (masculin)
Schi fond – Sat Olimpic Predazzo
3 sportivi (1 feminin, 2 masculin): Delia Reit / Paul Pepene, Gabriel Cojocaru
Tehnicieni: Ioan Lungociu – antrenor principal, Ioan Poponeci – antrenor secund
Snowboard – Sat Olimpic Livigno
2 sportive: Kata Mandel, Henrietta Bartalis