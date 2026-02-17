Oamenii s-au adunat în jurul meselor cu preparate tradiționale. Vedetele serii au fost colțunașii. Ca în fiecare an, o familie din București s-a adunat în jurul mesei pentru a celebra intrarea în Noul An. Preparatele sunt gătite ca acasă, în China.

Corespondent Știrile PRO TV: „În cultura chineză noul an începe cu un simbol al belșugului. Acești colțunași sau „Jiǎozǐ”, sunt considerați aducători de prosperitate și sunt și foarte buni.”

Bucătăria chineză este extrem de diversificată, așa că fiecare poate găsi ceva pe placul său.

Băiat: „Personal mi-a plăcut peștele, mâncăm pește des, dar acest fel de pește dulce-acrișor se face o dată sau de două ori pe an.”

Și în cultura chineză, Anul Nou vine cu superstiții. Acestea trebuie respectate pentru ca următorul an să fie unul norocos.

Melisa Moroșanu, manager: „În prima zi a anului nu e bine să ne spălăm pe cap, pentru a nu alunga norocul din păr, să nu facem curățenie, să nu folosim obiecte ascuțite și să nu ne certăm sau să împrumutăm bani.”

Se spune că Anul Calului de Foc aduce curaj și decizii rapide. În același timp, elementul foc amplifică energia și poate genera tensiuni sau reacții impulsive.