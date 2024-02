Un asteroid, care a fost la un pas să lovească o mare capitală din Europa, ar putea fi o parte din Mercur. Ce s-a descoperit

Este o descoperire rară, provenind de la un asteroid identificat chiar înainte să intre în atmosfera Pământului. Doar câteva astfel de evenimente din trecutul recent au permis astronomilor să urmărească originea unei roci în mișcare în sistemul solar, scrie New York Times.

Analiza preliminară a fragmentelor a arătat ceva la fel de rar. Meteoritul este un aubrite, o clasă cu origini necunoscute, pe care unii oameni de știință argumentează că ar putea fi bucăți din planeta Mercur. Acestea sunt atât de rare încât au constituit doar 80 din cele aproximativ 70.000 de meteoriți colectați pe Pământ înaintea evenimentului de luna trecută.

„Este foarte interesant”, a declarat Sara Russell, expertă în meteoriți de la Muzeul de Istorie Naturală din Londra. „Există foarte, foarte puține aubrite”.

Asteroidul, care a devenit meteorit (sau mai degrabă fragmente de meteorit), a fost inițial observat de Krisztián Sárneczky, un astronom maghiar, cu trei ore înainte de a lovi atmosfera Pământului. O rețea de camere a urmărit roca în mișcare, 2024 BX1, pe măsură ce a căzut în apropierea Ribbeck, un sat în afara Berlinului. Estimările sugerează că roca era mică. Totuși, a produs un fulger strălucitor pe care camerele din multe părți ale Europei l-au surprins.

First videos of the atmospheric entry of asteroid #Sar2736 now coming in.

Augustusplatz Live Cam, Leipzig, Germany. https://t.co/iMdbmjDWjF