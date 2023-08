„Avion, meteorit sau OZN?” Imagini virale cu o minge de foc apărută pe cer au provocat frenezie pe rețelele de socializare

O minge de foc a apărut în întuneric, către miezul nopţii de luni spre marţi, pe cerul capitalei statului Victoria, relatează The Huffington Post, citată de News.ro.

Acest obiect neidentificat, urmat de o lungă dâră portocalie, a fost filmat de numeroşi martori fascinaţi şi un pic îngrijoraţi.

Numeroase înregistrări video, postate pe reţele de socializare, au fost vizualizate de sute de mii de ori.

Unii locuitori ai oraşului Melbourne au resimţit inclusiv un cutremur şi o explozie în tot statul, o bubuitură supersonică - adică un zgimot brusc făcut de un obiect atunci când depăşeşte bariera vitezei sunetului.

Unii au presupus imediat că era vorba despre un meteorit sau un asteroid.

Însă dâra portocalie indică faptul că este vorba despre un obiect omenesc şi terestru, de metal sau de plastic, incendiat.

Astronomul american Jonathan McDowell a estimat, într-o postare pe X, că era vorba despre o parte a unei rachete ruseşti trimisă în spaţiu cu câteva zile mai înainte, ale cărei fragmente urmau să reintre în atmosferă în ziua respecitvă, potrivit unor estimări.

Agenţia Spaţială australiană a confirmat ulterior că era vorba despre fragmente ale unei rachete de tip Soiuz-2, lansată la 2 august de către Agenţia rusă Roscosmos cu satelitul de navigaţie GLONASS-K2 la bord.

It was a Soyuz's 3rd stage re-entering the earth's atmosphere from the Glonass-K2 mission earlier today. pic.twitter.com/aSyY1xJP11

— Chemicals in the cosmos (@_CosmicRey_) August 7, 2023

După plasarea satelitului pe orbită, racheta urma să reintre în atmosferă şi să cadă în ocean, în largul Tasmaniei, aşadar în apropiere de Melbourne.

