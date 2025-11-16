SUA intensifică operațiunile antidrog din America de SUA. Venezuela acuză un „război mascat” pentru schimbarea regimului

Stiri externe
16-11-2025 | 20:25
Președintele Trump a dat de înțeles că a luat o decizie pentru Venezuela. Administrația americană îl acuză pe liderul țării Nicolás Maduro că este șeful unui cartel și oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru capturarea lui.

 

În schimb, regimul de la Caracas susține că Washingtonul încearcă să folosească lupta împotriva drogurilor ca pretext pentru a impune o schimbare de regim în Venezuela ca să pună mâna pe petrolul țării.

Donald Trump, președintele SUA: „Am luat o decizie, nu v-o pot spune, dar m-am cam hotărât”.

Reporter: „Ce le-ați spune susținătorilor dumneavoastră care n-ar fi prea încântați de lansarea unei noi campanii externe?”

Donald Trump: „Păi se vedem ce se întâmplă. Nu vă pot da amănunte, dar am făcut multe progrese în ceea ce privește oprirea traficului de droguri. Dar avem probleme și cu Mexicul și cu Columbia”.

Dar președintele Venezuelei vorbește despre pace.

Nicolás Maduro, președintele Venezuelei: „Să facem totul pentru pace! După cum spunea și John Lennon, nu? Ce cântec frumos! Tineri, ascultați cu atenție versurile! E un imn pentru toate epocile și generațiile, un dar făcut de John Lennon umanității. Trăiască memoria eternă a unui mare poet și muzician, John Lennon!”

Pe de altă parte, regimul Maduro a elaborat planuri ce prevăd „unități militare mici în peste 280 de locuri, care să desfășoare acte de sabotaj pentru a respinge forțele străine”. Și grupări care să provoace haos pe străzile din Caracas.

Cedric Leighton, analist militar: „Ce s-ar putea întâmpla în cazul în care SUA lansează o operațiune și, să zicem, capturează un oraș ori o bază militară, ei bine, apărătorii venezueleni s-ar «topi» în zonele rurale ori în mahalalele de la periferie, de unde ar putea lansa o campanie de gherilă împotriva forțelor invadatoare. E ceva ce armata venezueleană chiar a exersat”.

Între timp, armata americană a masat în regiune peste 10 nave de război, portavionul Gerald Ford, cel mai mare din lume, avioane F-35, un submarin nuclear și 15.000 de soldați. Botezată Lancea Sudului, operațiunea ar avea drept obiectiv eliminarea traficului ilegal de droguri și migranți.

În acest context, Nicolás Maduro a calificat drept „iresponsabile” noile exerciții militare ale americanilor cu statul Trinidad Tobago, vecin cu Venezuela.

Nicolás Maduro: „Gata cu războaiele nesfârșite și injuste, ca în Libia ori Afganistan!”

Reporter: „Aveți un mesaj și pentru președintele Trump?”

Nicolás Maduro: „Mesajul meu este pace! Pace!”

Din septembrie, Statele Unite au efectuat cel puțin 20 de lovituri aeriene în Caraibe și Pacific împotriva unor bărci prezentate ca aparținând traficanților de droguri. Atacurile s-ar fi soldat cu cel puțin 80 de morți, iar Venezuela susține că victimele ar fi în realitate pescari, nu traficanți de droguri.

