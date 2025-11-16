Maduro numește „iresponsabile” exerciţiile SUA cu Trinidad şi Tobago. El acuză manevrele că amenință Venezuela

Stiri externe
16-11-2025 | 07:21
Nicolas Maduro
Getty

Preşedintele venezuelean Nicolás Maduro a calificat, sâmbătă, drept „iresponsabile” noile exerciţii militare ale Trinidad şi Tobago cu Statele Unite, ale căror operaţiuni în Marea Caraibelor împotriva traficului de droguri irită Caracasul.  

autor
Sabrina Saghin

Aceste manevre comune, care vor avea loc de duminică până vineri, sunt cele de-a doua în mai puţin de o lună între Washington şi micul său aliat insular vecin cu Venezuela.

„Guvernul din Trinidad şi Tobago a anunţat recent exerciţii militare iresponsabile, împrumutând apele sale din faţa statului Sucre (în Venezuela, n.r.) pentru exerciţii militare care pretind a fi ameninţătoare pentru o republică precum Venezuela, care nu se lasă ameninţată de nimeni”, a declarat Nicolás Maduro în cadrul unui eveniment public la Caracas.

Liderul a invitat simpatizanţii săi din regiunile estice ale ţării să organizeze o „veghe şi un marş permanent pe străzi” în timpul acestor manevre, chemându-i să „se mobilizeze cu fervoare patriotică pentru a le spune «Plecaţi, nave imperialiste!»”. Cu toate acestea, Maduro a îndemnat populaţia să „nu cadă în provocare în niciun moment”.

Tensiunile cresc odată cu prezența militară americană

Exerciţiile au loc în contextul în care prezenţa militară americană în regiune s-a întărit considerabil odată cu sosirea recentă a portavionului Gerald Ford, cel mai mare din lume. Un distrugător american acostat deja în octombrie în Trinidad şi Tobago pentru alte exerciţii pe care Venezuela le-a calificat drept provocare.

Citește și
Pete Hegseth
Pentagonul anunţă operaţiunea „Lancea Sudului”, în plină tensiune cu Venezuela

Din septembrie, Statele Unite efectuează lovituri aeriene în largul Americii Latine împotriva navelor prezentate, fără dovezi, ca aparţinând traficanţilor de droguri. Aceste atacuri au distrus cel puţin 21 de nave în timpul a 20 de asalturi în apele internaţionale, provocând cel puţin 80 de morţi. Această campanie a agravat semnificativ tensiunile regionale, în special cu Venezuela.

Preşedintele Donald Trump îl acuză pe Nicolás Maduro că este şeful unui cartel, iar justiţia americană oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru capturarea sa. Potrivit Caracasului, Washingtonul încearcă să folosească lupta împotriva drogurilor ca pretext pentru a impune o schimbare de regim în Venezuela şi a pune mâna pe petrolul ţării.

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, venezuela,

Dată publicare: 16-11-2025 07:19

Articol recomandat de sport.ro
Gata, știm adversarii României din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA
Gata, știm adversarii României din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA
Citește și...
Trump se arată „mai mult sau mai puţin hotărât
Stiri externe
Trump se arată „mai mult sau mai puţin hotărât" față de Venezuela. „Am făcut multe progrese”

Donald Trump s-a declarat vineri „mai mult sau mai puţin hotărât" în ce priveşte intenţiile sale în legătură cu Venezuela, al cărei guvern este de părere că desfăşurarea americană în Caraibe este menită să răstoarne regimul de la Caracas, scrie AFP.

Pentagonul anunţă operaţiunea „Lancea Sudului”, în plină tensiune cu Venezuela
Stiri externe
Pentagonul anunţă operaţiunea „Lancea Sudului”, în plină tensiune cu Venezuela

Secretarul apărării Pete Hegseth a anunţat operaţiunea „Southern Spear” (Lancea Sudului), menită să combată traficul de droguri din America Latină, pe fondul presiunilor asupra Venezuelei.

SUA trimit nave în Caraibe. Sosirea USS Gravely marchează creșterea presiunii asupra guvernului lui Maduro
Stiri externe
SUA trimit nave în Caraibe. Sosirea USS Gravely marchează creșterea presiunii asupra guvernului lui Maduro

O navă de război americană lansatoare de rachete, USS Gravely, a sosit duminică în Trinidad-Tobago, mic arhipelag situat la circa 10 km de Venezuela, în contextul în care Trump accentuează presiunea asupra lui Maduro.

Recomandări
Filmul morţii Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică din Capitală. Tatăl ei acuză că medicii au sunat prea târziu la 112
Stiri actuale
Filmul morţii Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică din Capitală. Tatăl ei acuză că medicii au sunat prea târziu la 112

Autoritățile fac cercetări pentru ucidere din culpă în cazul fetiței de doi ani care a murit la o clinică stomatologică din capitală, după ce fusese sedată.

30 de ani de PRO TV. 2010 – anul austerității totale: momentul în care România a plătit prețul crizei globale
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2010 – anul austerității totale: momentul în care România a plătit prețul crizei globale

Am ajuns cu retrospectiva celor mai importante evenimente din ultimii 30 de ani în 2010 care va rămâne în memoria colectivă drept anul austerității.

ANAF se laudă cu digitalizarea, dar ascunde datele. Lista marilor datornici e îngropată în mii de pagini de internet
Stiri actuale
ANAF se laudă cu digitalizarea, dar ascunde datele. Lista marilor datornici e îngropată în mii de pagini de internet

În ciuda promisiunilor de reformă și îmbunătățirii rezultatelor, transparența rămâne unul dintre capitolele deficitare din activitatea ANAF. Instituția îngreunează accesul cetățenilor la lista marilor datornici, informație care ar trebui să fie publică.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 15 Noiembrie 2025

30:03

Alt Text!
I like IT
Ediția 27 - 2025

22:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E27

20:40

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Călin Goia la Întrebarea mesei rotunde

43:07

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28