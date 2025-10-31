WP: Maduro i-a solicitat lui Putin asistență militară în contextul în care SUA își intensifică prezența navală în Caraibe

Getty

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, i-a cerut ajutor militar liderului rus Vladimir Putin, în contextul în care Statele Unite își intensifică prezența navală în Marea Caraibilor, scrie The Washington Post (WP).

Alexandru Toader

Nicolas Maduro (foto articol) a solicitat sprijin pentru întărirea sistemelor de apărare aeriană ale Venezuelei — inclusiv livrarea a 14 unități de rachete și reparația mai multor avioane de vânătoare rusești Sukhoi Su-30MK2, achiziționate anterior de Caracas, scrie The Washington Post, care citează documente interne ale guvernului american obținute în exclusivitate, potrivit publicației ruse indepente The Moscow Times.

Liderul venezuelean ar fi cerut, de asemenea, revizia a opt motoare și a cinci radare, precum și „sprijin logistic” nespecificat.

Solicitarea scrisă ar fi fost transmisă la Moscova de ministrul Transporturilor, Ramon Celestino Velasquez, în timpul unei vizite oficiale efectuate la jumătatea lunii octombrie, când s-a întâlnit cu omologul său rus.

În documente, Maduro ar fi descris avioanele Su-30 drept „cel mai important factor de descurajare de care dispune guvernul național venezuelean în fața unei posibile confruntări militare”.

Nicolas Maduro cere discuții cu Casa Albă, după atacul american asupra unei nave în Venezuela. Personajul desemnat

Totodată, președintele Venezuelei ar fi cerut și un „plan de finanțare pe trei ani” prin intermediul conglomeratului rus de apărare Rostec, fără a specifica valoarea exactă a sumei solicitate.

Venezuela, unul dintre principalii aliați ai Rusiei

The Washington Post notează că nu este clar dacă Kremlinul a oferit vreun răspuns oficial până acum.

Venezuela rămâne unul dintre cei mai apropiați aliați ai Rusiei în America de Sud, o relație consolidată încă din epoca fostului președinte Hugo Chavez. În acest an, Vladimir Putin și Nicolas Maduro au semnat la Moscova un nou tratat de parteneriat strategic — cel mai recent dintr-o serie de acorduri menite să întărească alianțele Rusiei după declanșarea războiului din Ucraina.

Totuși, observatori citați de publicație cred că Moscova, prinsă într-un conflict costisitor pe frontul ucrainean, ar avea capacități și interes limitat pentru a sprijini efectiv Caracasul, în eventualitatea unei intervenții americane de amploare.

Sursa: The Moscow News

