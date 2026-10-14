Plimbările cu căruțele trase de cai prin New York vor fi interzise

„Acest moment le aparţine susţinătorilor şi militanţilor care au petrecut ani de zile luptând alături de NYCLASS pentru a proteja caii şi oamenii de pe străzile oraşului nostru”, a declarat Edita Birnkrant, directoarea executivă a NYCLASS, într-un comunicat.

„New Yorkers for Clean, Livable and Safe Streets”, un grup care militează pentru această interdicţie de mai mulţi ani, precum şi două administraţii ale primăriei, au afirmat că acordul va pune în sfârşit capăt „plimbărilor cu trăsuri trase de cai, care sunt crude şi periculoase”.

„Am colaborat îndeaproape cu Consiliul Municipal, partenerii sindicali, vizitiii, apărătorii bunăstării animalelor şi liderii comunităţii pentru a asigura o tranziţie echitabilă care să protejeze lucrătorii şi, în acelaşi timp, să pună capăt definitiv circulaţiei trăsurilor trase de cai în Central Park”, a declarat într-un comunicat Sneha Choudhary, purtătoare de cuvânt a Primăriei.

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Proprietarii de cai şi trăsuri au negat aceste acuzaţii, susţinând că animalele sunt îngrijite corespunzător, iar grajdurile respectă normele în vigoare.

Măsura vine după ani de critici din partea apărătorilor drepturilor animalelor, care susţin că acei cai sunt suprasolicitaţi, se sperie uşor şi trăiesc în grajduri inadecvate, iar vizitiii încalcă regulamentele municipale.

Preşedintele Consiliului Municipal, Julie Menin, urmează să supună proiectul de lege la vot în cadrul Consiliului Local la sfârşitul acestei luni, a declarat un purtător de cuvânt pentru CNN, relatează News.ro.

Un tânăr de 18 ani a decedat, vara trecută, după ce a fost aruncat din trăsură

Elanul pentru interzicerea acestei atracţii vechi de un secol a fost reînnoit în urma decesului turistului Romanch Mahajan, în vârstă de 18 ani, care a murit după ce a fost aruncat dintr-o trăsură trasă de cai scăpată de sub control în Central Park, vara trecută.

Se crede că Mahajan este prima persoană care a murit într-un accident cu o trăsură de când aceste plimbări au fost introduse, cu mai bine de 150 de ani în urmă, potrivit sindicatului din acest sector şi organizaţiei Central Park Conservancy, care administrează parcul.

„Moartea tragică şi care putea fi prevenită a tânărului Romanch Mahajan, în vârstă de 18 ani, a arătat clar că situaţia actuală nu mai este acceptabilă”, a declarat Menin într-un comunicat.

„Trăsurile trase de cai fac parte de mult timp din istoria oraşului New York, dar într-un Central Park din ce în ce mai aglomerat, această tradiţie a devenit o ameninţare tot mai mare la adresa siguranţei publice. Săptămâna viitoare, Consiliul va lua măsuri decisive pentru a proteja newyorkezii, vizitatorii şi chiar caii înşişi”, a arătat ea.

Negocierile de ultim moment dintre Consiliul Municipal şi primărie au contribuit, de asemenea, la includerea unei prevederi care descrie ce se va întâmpla cu caii odată ce această industrie va fi eliminată treptat, conform consilierului Chris Marte.

Proprietarii de cai vor fi obligaţi să notifice Biroul Primarului pentru Protecţia Animalelor înainte de a se debarasa de animale, iar proiectul de lege interzice în mod explicit ca animalele să fie vândute sau transferate pentru sacrificare sau pentru a fi folosite în altă afacere care implică trăsuri trase de cai.

Decizia de a interzice această practică reprezintă o lovitură pentru Sindicatul local al Lucrătorilor din Transporturi, sindicatul care îi reprezintă pe vizitii.

De ani de zile, sindicatul susţine că angajaţii săi vor rămâne fără un mijloc de a-şi câştiga existenţa. În ultimii ani, pe măsură ce criticile la adresa industriei s-au intensificat, sindicatul a sporit măsurile de formare şi siguranţă pentru vizitii.

În cadrul negocierilor, Mamdani şi Menin au ajuns, de asemenea, la un acord privind includerea unui „cadru de tranziţie pentru industrie”, a declarat pentru CNN un purtător de cuvânt al lui Menin.

Acest cadru va impune municipalităţii să elaboreze un plan menit să ajute lucrătorii să treacă la noi locuri de muncă.

Mamdani va desemna o agenţie municipală însărcinată cu implementarea tranziţiei şi va oferi potenţiale locuri de muncă şi formare profesională în cadrul diferitelor agenţii, inclusiv Comisia pentru Taxiuri şi Limuzine din New York, Autoritatea Portuară sau în sectoarele ospitalităţii şi turismului și multe altele.