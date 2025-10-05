UE pregătește o lovitură fără precedent împotriva Rusiei: după înghețarea activelor, a venit rândul ”flotei din umbră”

05-10-2025 | 11:11
Uniunea Europeană pregătește temeiuri legale pentru reținerea petrolierelor care intră în Marea Baltică fără pavilion, a relatat EUobserver pe 3 octombrie, citând documente UE.

Vlad Dobrea

Conform publicației, Uniunea Europeană intenționează să impună restricții asupra altor 120 de petroliere aparținând flotei din umbră a Rusiei, ca parte a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Aceasta aduce numărul total de nave de pe lista sancțiunilor la 568.

Navelor sancționate li se interzice, de obicei, să intre în porturile UE și să facă afaceri cu companii europene, inclusiv cu asigurători.

Cu toate acestea, notează publicația, acest lucru are un efect limitat, deoarece navele pot naviga în continuare în apele Mării Baltice controlate de UE, livrând petrol în Asia.

Mai mult, Convenția ONU din 1994 privind dreptul mării permite interceptarea navelor în marea liberă dacă acestea sunt „apatride”.

Documentele UE indică faptul că 16 dintre cele 120 de nave care se confruntă cu sancțiuni sunt apatride. Conform bazei de date a industriei maritime Eqasis, aceste nave nu au „pavilioane reale”.

EUobserver notează că Uniunea Europeană a decis să găsească motive pentru a reține astfel de nave din cauza numărului tot mai mare de lansări de drone neidentificate în țările UE, precum și a îngrijorărilor cu privire la posibilitatea unei deversări de petrol și la posibilitatea ca navele să taie cablurile subacvatice.

Pe 27 septembrie, autoritățile franceze au reținut petrolierul Boracay, suspectat de încălcarea legii maritime și de legături cu o flotă din umbră rusească. Personal militar francez a urcat la bordul navei.

Căpitanul și asistentul petrolierului au fost reținuți. Cu toate acestea, pe 3 octombrie, s-a raportat că nava părăsise portul din Franța, iar căpitanul și asistentul reținuți se întorseseră la bordul navei.

Președintele rus Vladimir Putin a numit reținerea petrolierului „piraterie”. Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat pe 2 octombrie că autoritățile franceze vor continua reținerile. „Am decis să facem un pas înainte luând măsuri pentru a opri navele suspecte în apele noastre”, a declarat Macron.

Sursa: EU Observer

Dată publicare: 05-10-2025 11:11

