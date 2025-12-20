Șapte elefanți au fost uciși de un tren în India. Cum a fost posibil

Şapte elefanţi au fost ucişi, iar unul a fost rănit după ce un tren care se îndrepta spre metropola Delhi a lovit un grup de elefanţi în statul Assam, în nord-estul Indiei, sâmbătă dimineaţă, au anunţat autorităţile locale, citate de Reuters.

Accidentul s-a produs în districtul Hojai, într-o zonă care nu este desemnată drept coridor pentru elefanţi, potrivit companiei feroviare Northeast Frontier Railway.

Mecanicul trenului a acţionat frâna de urgenţă după ce a observat animalele pe şine, însă elefanţii s-au îndreptat spre tren, a precizat compania într-un comunicat.

Locomotiva și cinci vagoane ale trenului au deraiat

Coliziunea, care a avut loc la ora 2:17 dimineaţa, a provocat deraierea locomotivei şi a cinci vagoane. Nu au fost raportate victime în rândul pasagerilor.

Circulaţia feroviară în zonă a fost deviată pe o rută alternativă, iar echipele de intervenţie lucrează la refacerea liniei, au mai transmis reprezentanţii căilor ferate.

