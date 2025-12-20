Șapte elefanți au fost uciși de un tren în India. Cum a fost posibil

Stiri externe
20-12-2025 | 15:58
elefanti tren
News.ro

Şapte elefanţi au fost ucişi, iar unul a fost rănit după ce un tren care se îndrepta spre metropola Delhi a lovit un grup de elefanţi în statul Assam, în nord-estul Indiei, sâmbătă dimineaţă, au anunţat autorităţile locale, citate de Reuters.

 

autor
Cristian Anton

Accidentul s-a produs în districtul Hojai, într-o zonă care nu este desemnată drept coridor pentru elefanţi, potrivit companiei feroviare Northeast Frontier Railway.

Mecanicul trenului a acţionat frâna de urgenţă după ce a observat animalele pe şine, însă elefanţii s-au îndreptat spre tren, a precizat compania într-un comunicat.

Locomotiva și cinci vagoane ale trenului au deraiat

Coliziunea, care a avut loc la ora 2:17 dimineaţa, a provocat deraierea locomotivei şi a cinci vagoane. Nu au fost raportate victime în rândul pasagerilor.

Circulaţia feroviară în zonă a fost deviată pe o rută alternativă, iar echipele de intervenţie lucrează la refacerea liniei, au mai transmis reprezentanţii căilor ferate.

Citește și
vizita messi
Vizita lui Messi în India s-a transformat într-un fiasco. Fanii au aruncat cu scaune pe stadion
Incident revoltător într-un vagon de tren. O tânără a avut parte de o călătorie de coșmar, după ce a fost mușcată de ploșnițe

Sursa: News.ro

Etichete: tren, india, morti, elefanti,

Dată publicare: 20-12-2025 15:58

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
China trimite tancuri în munții Himalaya, la granița cu India
Stiri externe
China trimite tancuri în munții Himalaya, la granița cu India

China trimite tancuri modernizate în munții Himalaya, la granița cu India, scrie presa de stat de la Beijing. Noul model de luptă, capabil să performeze și la mari altitudini, a fost dezvăluit în premieră la uriașa paradă de Ziua Victoriei.

 

Vizita lui Messi în India s-a transformat într-un fiasco. Fanii au aruncat cu scaune pe stadion
Stiri Sport
Vizita lui Messi în India s-a transformat într-un fiasco. Fanii au aruncat cu scaune pe stadion

În timpul vizitei sale de trei zile în India, Lionel Messi s-a întâlnit cu fanii săi la Salt Lake Stadium Calcutta, sâmbătă. Un tur de onoare rapid care a dezamăgit profund miile de fani veniţi special pentru el.

India negociază parteneriate militare cu Rusia, în ciuda presiunilor occidentale. Companiile evaluează riscuri și beneficii
Stiri externe
India negociază parteneriate militare cu Rusia, în ciuda presiunilor occidentale. Companiile evaluează riscuri și beneficii

Cel puţin şase directori ai unor mari companii indiene de apărare, inclusiv Adani Defence şi Bharat Forge, au participat în acest an la întâlniri confidenţiale în Rusia pentru a discuta potenţiale parteneriate şi proiecte comune.

O tânără din India s-a „căsătorit” simbolic cu iubitul ucis de familia ei, care se opunea relației: „Dragostea a învins”
Stiri externe
O tânără din India s-a „căsătorit” simbolic cu iubitul ucis de familia ei, care se opunea relației: „Dragostea a învins”

O tânără de 21 de ani a ales să-și unească simbolic destinul cu iubitul ei decedat în districtul Nanded din Maharashtra, India. Bărbatul fusese ucis chiar de tatăl și fratele ei, care se opuneau relației din cauza diferențelor sociale.

Proprietarii clubului din India unde 25 de persoane au murit într-un incendiu au fugit din țară la câteva ore după tragedie
Stiri externe
Proprietarii clubului din India unde 25 de persoane au murit într-un incendiu au fugit din țară la câteva ore după tragedie

Proprietarii unui club de noapte din Goa au fugit din India la doar câteva ore după ce un incendiu mortal a cuprins localul şi a ucis 25 de persoane, în weekend, a anunţat poliţia luni seară, transmite AFP.

Recomandări
Rusia a pus capăt acordului militar încheiat cu România în 1994
Stiri actuale
Rusia a pus capăt acordului militar încheiat cu România în 1994

Federația Rusă a pus capăt acordurile militare bilaterale încheiate în anii 90 cu 11 țări, printre care și cel încheiat cu România în martie 1994. Au fost, de asemenea, reziliate acordurile parafate cu state precum Germania, Marea Britanie și Polonia.

 

Anunțul președintelui Nicușor Dan despre scandalul din justiție: ”Am primit de la magistrați sute de pagini”
Stiri Politice
Anunțul președintelui Nicușor Dan despre scandalul din justiție: ”Am primit de la magistrați sute de pagini”

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat, sâmbătă, că a primit de la magistrați sute de pagini de materiale ”relevante” despre problemele din justiție.  

Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure
Stiri externe
Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure

Andrew Mountbatten-Windsor pare să fie surprins într-o fotografie întins peste picioarele a cinci persoane, cu capul aproape de poala unei femei, în cel mai recent set de documente publicate în legătură cu pedofilul Jeffrey Epstein.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 20 Decembrie 2025

02:28:14

Alt Text!
I like IT
Ediția 32 - 2025

22:08

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Decembrie 2025

01:50:19

Alt Text!
La Măruță
18 Decembrie 2025

01:34:39

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28