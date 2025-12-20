Doctori anchetați după ce s-au stropit cu apă cu seringile în spital

Un spital universitar din Hong Kong își investighează personalul după ce un videoclip în care mai multe cadre medicale se stropeau cu apă cu seringile într-o secție a unității a devenit viral.

Spitalul Queen Mary promite măsuri disciplinare după ce personalul său medical a fost surprins într-un videoclip folosind seringi pe post de „pistoale cu apă” într-o secție, scrie South China Morning Post (SCMP).

Într-o postare pe rețelele de socializare de joi, mai mulți membri ai personalului medical au fost filmați stropindu-se cu apă cu seringi, în timp ce colegii lor îi priveau.

„Se joacă cu apă la postul de asistente medicale din secția K20N de la Spitalul Queen Mary”, a scris un utilizator online cu numele hospital_secrets, care a postat imaginile.

„Folosesc seringi pe post de pistoale cu apă în timp ce sunt de serviciu și mai și încarcă imaginile pe Instagram”, a mai scris utilizatorul.

Spitalul promite măsuri disciplinare

Ca răspuns, spitalul din Pok Fu Lam a confirmat că incidentul a avut loc în incinta sa. O anchetă preliminară a constatat că mai mulți membri ai personalului au manifestat un „comportament neadecvat”.

„Spitalul desfășoară acum o anchetă completă și va urmări acest incident. Va trata problema cu seriozitate și va lua măsuri disciplinare pe baza procedurilor de personal stabilite”, a declarat un purtător de cuvânt al spitalului.

„Spitalul dorește să sublinieze că acesta este un incident izolat; serviciile din secția implicată și siguranța pacienților nu au fost afectate”, a mai transmis unitatea medicală.

