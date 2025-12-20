Doctori anchetați după ce s-au stropit cu apă cu seringile în spital

20-12-2025 | 16:21
Un spital universitar din Hong Kong își investighează personalul după ce un videoclip în care mai multe cadre medicale se stropeau cu apă cu seringile într-o secție a unității a devenit viral.

 

Cristian Anton

Spitalul Queen Mary promite măsuri disciplinare după ce personalul său medical a fost surprins într-un videoclip folosind seringi pe post de „pistoale cu apă” într-o secție, scrie South China Morning Post (SCMP).

Într-o postare pe rețelele de socializare de joi, mai mulți membri ai personalului medical au fost filmați stropindu-se cu apă cu seringi, în timp ce colegii lor îi priveau.

Se joacă cu apă la postul de asistente medicale din secția K20N de la Spitalul Queen Mary”, a scris un utilizator online cu numele hospital_secrets, care a postat imaginile.

Folosesc seringi pe post de pistoale cu apă în timp ce sunt de serviciu și mai și încarcă imaginile pe Instagram”, a mai scris utilizatorul.

Spitalul promite măsuri disciplinare

Ca răspuns, spitalul din Pok Fu Lam a confirmat că incidentul a avut loc în incinta sa. O anchetă preliminară a constatat că mai mulți membri ai personalului au manifestat un „comportament neadecvat”.

Spitalul desfășoară acum o anchetă completă și va urmări acest incident. Va trata problema cu seriozitate și va lua măsuri disciplinare pe baza procedurilor de personal stabilite”, a declarat un purtător de cuvânt al spitalului.

Spitalul dorește să sublinieze că acesta este un incident izolat; serviciile din secția implicată și siguranța pacienților nu au fost afectate”, a mai transmis unitatea medicală.

