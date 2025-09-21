Canada, Marea Britanie și Australia au recunoscut oficial Statul Palestinian

Marea Britanie, Canada și Australia au recunsocut, duminică, oficial statul Palestina, alăturându-se celor peste 140 de membri ai Organizaţiei Naţiunilor Unite care au făcut deja acest pas, în pofida opoziţiei puternice a Israelului.

„Canada recunoaşte statul Palestina şi îşi oferă parteneriatul pentru construirea promisiunii unui viitor paşnic atât pentru statul Palestina, cât şi pentru statul Israel”, a spus premierul canadian Mark Carney într-un comunicat.

El a subliniat că această decizie „îi sprijină pe cei care caută coexistenţa paşnică şi sfârşitul Hamas”, adăugând că „nu legitimează în niciun fel terorismul şi nu reprezintă o recompensă pentru acesta”.

De asemenea, premierul britanic Keir Starmer a anunțat într-un video că a recunoscut oficial statul Palestina, dar că acest lucru nu reprezintă o victorie pentru Hamas.

„Astăzi pentru a reînvia speranța păcii și a unei soluții cu două state, declar în mod clar - în calitate de prim-ministru al acestei mari țări - că Regatul Unit recunoaște oficial statul Palestina", afirmă el într-o declarație video, potrivit

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

Starmer spune că s-a întâlnit cu familiile britanice ale ostaticilor deținuți de Hamas în Gaza și că vede „tortura pe care o îndură în fiecare zi” și durerea care lovește adânc în inimile oamenilor din Israel și din Marea Britanie.

Ostaticii trebuie eliberați imediat, spune Starmer, adăugând că „vom continua să luptăm pentru a-i aduce acasă”.

„Apelul nostru pentru o soluție autentică cu două state este exact opusul viziunii pline de ură [a Hamas]”, adaugă el.

„Această soluție nu este o recompensă pentru Hamas”, adaugă el, deoarece înseamnă că Hamas nu poate avea niciun viitor, niciun rol în guvern și niciun rol în securitate.

Australia a anunțat și ea recunoașterea statului palestinian, alăturându-se astfel Canadei și Marii Britanii.

