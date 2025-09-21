Canada, Marea Britanie și Australia au recunoscut oficial Statul Palestinian

Stiri externe
21-09-2025 | 18:13
protest londra palestina
AFP

Marea Britanie, Canada și Australia au recunsocut, duminică, oficial statul Palestina, alăturându-se celor peste 140 de membri ai Organizaţiei Naţiunilor Unite care au făcut deja acest pas, în pofida opoziţiei puternice a Israelului.

autor
Lorena Mihăilă

„Canada recunoaşte statul Palestina şi îşi oferă parteneriatul pentru construirea promisiunii unui viitor paşnic atât pentru statul Palestina, cât şi pentru statul Israel”, a spus premierul canadian Mark Carney într-un comunicat.

El a subliniat că această decizie „îi sprijină pe cei care caută coexistenţa paşnică şi sfârşitul Hamas”, adăugând că „nu legitimează în niciun fel terorismul şi nu reprezintă o recompensă pentru acesta”.

De asemenea, premierul britanic Keir Starmer a anunțat într-un video că a recunoscut oficial statul Palestina, dar că acest lucru nu reprezintă o victorie pentru Hamas.

„Astăzi pentru a reînvia speranța păcii și a unei soluții cu două state, declar în mod clar - în calitate de prim-ministru al acestei mari țări - că Regatul Unit recunoaște oficial statul Palestina", afirmă el într-o declarație video, potrivit

Citește și
Donald Trump
Lider democrat din SUA, mesaj dur: Donald Trump urmează calea spre dictatură. Este foarte îngrijorător şi distructiv

Starmer spune că s-a întâlnit cu familiile britanice ale ostaticilor deținuți de Hamas în Gaza și că vede „tortura pe care o îndură în fiecare zi” și durerea care lovește adânc în inimile oamenilor din Israel și din Marea Britanie.

Ostaticii trebuie eliberați imediat, spune Starmer, adăugând că „vom continua să luptăm pentru a-i aduce acasă”.

„Apelul nostru pentru o soluție autentică cu două state este exact opusul viziunii pline de ură [a Hamas]”, adaugă el.

„Această soluție nu este o recompensă pentru Hamas”, adaugă el, deoarece înseamnă că Hamas nu poate avea niciun viitor, niciun rol în guvern și niciun rol în securitate.

Australia a anunțat și ea recunoașterea statului palestinian, alăturându-se astfel Canadei și Marii Britanii.

Haos și pagube în trafic, în Spania, după ce o mașină a fost condusă fără trei anvelope. Imaginile surprinse pe o șosea

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Marea Britanie, australia, Canada, Palestina,

Dată publicare: 21-09-2025 18:13

Articol recomandat de sport.ro
Imagini horror într-un meci din campionat: ”Sunt bucuros că încă mai am buza întreagă”
Imagini horror într-un meci din campionat: ”Sunt bucuros că încă mai am buza întreagă”
Citește și...
Lider democrat din SUA, mesaj dur: Donald Trump urmează calea spre dictatură. Este foarte îngrijorător şi distructiv
Stiri externe
Lider democrat din SUA, mesaj dur: Donald Trump urmează calea spre dictatură. Este foarte îngrijorător şi distructiv

Liderul minorităţii democrate din Senatul american, Chuck Schumer, a avertizat duminică că Donald Trump urmează „calea spre dictatură”, după ce fostul președinte a cerut ca adversarii săi politici să fie urmăriți penal de Ministerul Justiției.

Financial Times: UE va bloca accesul marilor companii tehnologice la noul sistem de partajare a datelor financiare
Stiri externe
Financial Times: UE va bloca accesul marilor companii tehnologice la noul sistem de partajare a datelor financiare

Marile companii de tehnologie pierd o bătălie politică la Bruxelles pentru a obține acces la piața datelor financiare din UE.

Atacurile israeliene au ucis 31 de persoane în Gaza. Printre victime se numără o femeie însărcinată și doi copii
Stiri externe
Atacurile israeliene au ucis 31 de persoane în Gaza. Printre victime se numără o femeie însărcinată și doi copii

Forţele israeliene au aruncat în aer mai multe clădiri rezidenţiale din Gaza City, duminică, ucigând cel puţin 31 de palestinieni şi determinând alte sute de civili să fugă, au declarat autorităţile sanitare din enclavă, transmite Reuters.

Recomandări
Alertă în Marea Baltică. Germania a trimis două avioane de luptă să intercepteze o aeronavă rusească
Stiri actuale
Alertă în Marea Baltică. Germania a trimis două avioane de luptă să intercepteze o aeronavă rusească

Forţele aeriene germane au trimis duminică dimineaţă două avioane Eurofighter pentru a intercepta un aparat militar rus IL-20M care intrase în spaţiul aerian neutru deasupra Mării Baltice.

Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile din R. Moldova. O rețea pro-rusă, legată de oligarhul Ilan Șor, demascată de BBC
Stiri actuale
Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile din R. Moldova. O rețea pro-rusă, legată de oligarhul Ilan Șor, demascată de BBC

BBC a descoperit o amplă rețea pro-rusă care încearcă să influențeze alegerile parlamentare din Republica Moldova. Rețeaua finanțată de Moscova, plătea participanți pentru propagandă online, sondaje neoficiale și manipulare a opiniei publice.

Sondaj CURS: AUR conduce cu 34%, PSD 23%, PNL 16%. Călin Georgescu, cel mai popular lider politic
Stiri Politice
Sondaj CURS: AUR conduce cu 34%, PSD 23%, PNL 16%. Călin Georgescu, cel mai popular lider politic

Un sondaj CURS, dat publicității duminică, 21 septembrie, arată că AUR se menține în rândul preferințelor românilor, urmat de PSD, PNL, USR, UDMR și SOS România.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 16

44:14

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 21 Septembrie 2025

02:02:58

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 18

22:27

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 3

23:23

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28