SUA sugerează o nouă țintă după operațiunea din Venezuela. Marco Rubio: „O problemă uriașă, ei îl păzeau pe Maduro”

Secretarul de stat Marco Rubio a numit guvernul cubanez „o problemă uriașă” și a spus că Maduro era păzit de cubanezi, nu de venezueleni, relatează CNN.

„Da, cred că au mari probleme”, a declarat Rubio la emisiunea „Meet the Press” de la NBC.

„Nu vă voi spune care vor fi paşii noştri viitori şi care vor fi politicile noastre în acest moment, dar nu cred că este un mister faptul că nu suntem mari fani ai regimului cubanez”, a punctat Marco Rubio, ai cărui părinţi au emigrat din Cuba în 1956.

Rubio a subliniat, de asemenea, că cei care „îl susţineau pe Maduro” erau cubanezii.

„Aparatul său de securitate internă este controlat în întregime de cubanezi”, a spus Rubio. „Cubanezii erau cei care îl păzeau pe Maduro. El nu era păzit de gărzi de corp venezuelene. Avea gărzi de corp cubaneze. În ceea ce priveşte serviciile secrete interne – care îi spionează pe cei din interior pentru a se asigura că nu există trădători – aceştia sunt toţi cubanezi”, a declarat Marco Rubio.

Sâmbătă, Trump a declarat pentru New York Post că mulţi cubanezi au murit în timpul operaţiunii Statelor Unite de capturare şi extragere a lui Maduro şi a soţiei sale din Venezuela. El nu a specificat câţi au murit. „Ştiţi, mulţi cubanezi şi-au pierdut viaţa noaptea trecută. ... Ei îl protejau pe Maduro. Nu a fost o mişcare bună”, a spus Trump.

Întrebat la NBC News dacă următoarea ţintă a administraţiei Trump este guvernul cubanez, secretarul de stat Marco Rubio a răspuns că „guvernul cubanez reprezintă o problemă uriaşă”.

Rugat să clarifice dacă răspunsul său înseamnă „da”, Rubio a spus: „Cred că au mari probleme”.

32 de cetățeni cubanezi uciși în timpul operațiunii

Între timp, guvernul cubanez a anunţat duminică faptul că 32 dintre cetăţenii săi au fost ucişi în timpul raidului american asupra Venezuelei, care a avut ca scop extrădarea preşedintelui Nicolas Maduro pentru a fi judecat în Statele Unite, relatează Reuters.

Havana a anunţat că vor fi două zile de doliu, pe 5 şi 6 ianuarie, în memoria celor ucişi, şi că vor fi anunţate detaliile privind înmormântările.

Comunicatul guvernului cubanez nu a oferit multe detalii, dar a precizat că toate victimele erau membri ai forţelor armate şi ai agenţiilor de informaţii cubaneze.

Columbia trimite mii de soldați la graniță

Pe de altă parte, peste 30.000 de soldaţi columbieni sunt poziţionaţi în prezent de-a lungul frontierei de 2.200 de kilometri a acestei ţări cu Venezuela, a declarat ministrul apărării columbian pentru CNN, în urma atacurilor SUA asupra Venezuelei şi capturării preşedintelui Nicolás Maduro.

Ministrul de externe Pedro Arnulfo Sánchez a declarat că trupele acordă prioritate zonelor care vizează două carteluri de trafic de droguri: Armata de Eliberare Naţională (ELN) şi Tren de Aragua.

Sâmbătă, Columbia a mobilizat tancuri şi soldaţi care sunt de obicei folosiţi împotriva gherilelor pentru a păzi graniţa cu Venezuela, potrivit AFP. La ordinul preşedintelui columbian Gustavo Petro, trupele s-au îndreptat către principalele puncte de trecere cu Venezuela, de teama migraţiilor în masă sau a faptului că bandele criminale ar putea profita de haos.

Preşedintele columbian Gustavo Petro a denunţat operaţiunea americană din Venezuela, iar Donald Trump i-a sfătuit să „fie atent la fundul lui” afirmând că orice ţară care produce cocaină vândută în Statele Unite este „susceptibilă de a fi atacată”.

În urma intervenţiei americane în Venezuela, Bogota a declanşat starea de alertă din cauza posibilelor atacuri ale grupurilor armate care acţionează de ambele părţi ale frontierei. Gherilele Armatei Naţionale de Eliberare (ELN) şi disidenţii din fostul FARC au denunţat recent ameninţările americane la adresa lui Nicolas Maduro. În ultimele luni, Donald Trump nu a exclus posibilitatea unor atacuri terestre în Columbia, pe motivul luptei împotriva traficului de droguri. Sâmbătă, ministrul columbian al Apărării, Pedro Sanchez, a asigurat că traficul de droguri este un „duşman” comun al ţării sale şi al Statelor Unite.

Guvernul lui Petro este, de asemenea, îngrijorat de riscul unei crize umanitare, cu mişcări migratorii de amploare. Potrivit ONU, opt milioane de venezueleni au fugit din ţara lor din 2014, împinşi de un regim sever şi de o criză economică cronică. Mulţi s-au refugiat în Columbia vecină.

Cinci guverne de stânga din America Latină - Brazilia, Chile, Columbia, Mexic, Uruguay -, plus Spania, au declarat duminică într-un comunicat comun că resping „orice încercare de control” asupra Venezuelei, la o zi după operaţiunea militară a Statelor Unite. Cele şase ţări şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la stabilitatea regională după bombardamentele aeriene ale armatei americane şi capturarea preşedintelui Nicolás Maduro şi a primei-doamne Cilia Flores, care au fost luaţi cu forţa şi care ar trebui să fie judecaţi, luni, la New York, pentru „narcoterorism”.

„Ne exprimăm îngrijorarea faţă de orice încercare de control guvernamental, administrativ sau de apropriere externă a resurselor naturale sau strategice” venezuelene, se arată în comunicatul publicat de Ministerul Afacerilor Externe din Columbia.

