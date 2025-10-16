UE are la dispoziție 5 ani pentru a se „pregăti” pentru război cu Rusia. Ce cuprinde amplul plan militar al Comisiei Europene

16-10-2025 | 17:13
Țările UE au la dispoziție cinci ani pentru a se pregăti pentru război, conform unui plan militar care va fi prezentat joi de Comisia Europeană și care a fost consultat de POLITICO.

Alexandru Toader

Comisia Europeană pregătește un plan militar amplu prin care Uniunea Europeană trebuie să devină capabilă să facă față unui potențial conflict cu Rusia până în anul 2030.Potrivit documentului consultat de POLITICO, statele membre au cinci ani pentru a-și consolida apărarea și a-și coordona mai bine eforturile.

Planul, denumit „Foaia de parcurs privind pregătirea în domeniul apărării pentru 2030”, reflectă preocuparea tot mai mare a UE pentru securitatea proprie, în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei și al incertitudinii legate de angajamentul SUA față de Europa, mai ales sub președinția lui Donald Trump. Documentul avertizează că „o Rusie militarizată reprezintă o amenințare persistentă”, iar Europa trebuie să fie capabilă să descurajeze orice agresiune.

Deși bugetele de apărare naționale cresc, Comisia remarcă o fragmentare semnificativă, cauzată de achizițiile separate și lipsa de interoperabilitate între armatele europene. Pentru a corecta acest lucru, Bruxelles cere ca până în 2027, cel puțin 40% din achizițiile militare să fie făcute în comun, iar până în 2030, 60% din echipamentele cumpărate să provină din companii europene sau ucrainene.

Trei proiecte-cheie propuse

Planul stabilește nouă domenii prioritare: apărare antiaeriană și antirachetă, mobilitate militară, artilerie, rachete și muniții, drone și antidrone, luptă terestră și navală, inteligență artificială și cibernetică, pregătirea pentru apărare și integrarea Ucrainei. Kievul ar urma să fie puternic înarmat pentru a deveni un „porc spinos de oțel” capabil să respingă atacurile ruse.

Astfel, sunt propuse trei proiecte-cheie: „Eastern Flank Watch”, care integrează apărarea terestră, aeriană și antidronă; „European Air Shield”, un sistem european multistrat de apărare aeriană și „Defence Space Shield”, pentru protejarea infrastructurii spațiale europene.

Acestea ar trebui aprobate până la sfârșitul anului, iar toate proiectele majore să fie lansate cel târziu în 2026. Până în 2028, ar trebui să existe contracte și finanțări concrete pentru acoperirea principalelor lacune.

Pe partea financiară, Comisia estimează că va fi nevoie de până la 800 de miliarde de euro, provenind din diverse surse: programul SAFE de împrumuturi (150 mld. €), Programul industrial european de apărare (1,5 mld. €), Fondul european de apărare și viitorul buget multianual al UE din 2027.

Amenințări din Orientul Mijlociu și Africa

Deși Comisia va coordona procesul, statele membre își păstrează suveranitatea militară, aspect subliniat în document pentru a calma temerile țărilor care se opun unei centralizări a apărării. Germania și Suedia au cerut ca indicatorii să se bazeze pe rezultate concrete și să respecte obiectivele naționale.

Planul ia în considerare și preocupările sudului Europei, menționând că UE nu trebuie să ignore amenințările din Orientul Mijlociu și Africa. În același timp, Bruxelles promite o coordonare strânsă cu NATO, pentru a evita suprapuneri sau conflicte strategice.

În esență, planul urmărește ca, până în 2030, UE să poată acționa autonom și eficient într-o lume tot mai instabilă, în care aliații tradiționali își schimbă prioritățile, iar regimurile autoritare își extind influența.

Sursa: Politico.eu

