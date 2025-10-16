Statul care creează stocuri de cereale pentru a asigura hrana populaţiei în caz de război, pe fondul tensiunilor cu Rusia

16-10-2025 | 11:21
Comisar european:
Getty

Guvernul suedez anunţă, în urma unei creşteri a tensiunilor cu Rusia, că primele stocuri de cereale de folosit în cazul unui război sau crize urmează să fie înfiinţate în nordul Suediei, o regiune de „importanţă militară strategică”, relatează AFP.

Lorena Mihăilă

Stockholmul a alocat investiţii în valoare de 575 de milioane de coroane (aproximativ 52 de milioane de euro) în cadrul bugetului aferent lui 2026 în vederea constituirii acestor rezerve, care urmează să fie finanţate prin contracte între stat şi întreprinderi.

Statul urmează să cumpere o anumită cantitate de cereale de la întreprinderile respective şi va plăti apoi pentru a asigura o înnoire continuă a acestor produse - stocuri rotative -, care urmează să fie disponibile mereu, precizează Agenţia suedeză a Agriculturii.

O problemă în caz de conflict

O licitaţie în acest sens urmează să fie lansată la 15 octombrie în comitatele Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland şi Jämtland.

Aceste comitate depind în prezent de livrări provenind din sudul ţării în vederea aprovizionării alimentare, un lucru care reprezenta o problemă în caz de conflict.

„Nordul Suediei este de o importanţă strategică militară şi constituie o prioritate particulară în apărarea totală”, a anunţat miercuri, citat într-un comunicat ministrul Apărării Civile Carl-Oskar Bohlin.

„Nu este o întâmplare că etapele către înfiinţarea storcurilor de rezervă de cereale au loc aici. Este vorba, în mod fundamental, despre garantarea faptului ca populaţia să poată să pună hrană pe masă inclusiv în vremuri de criză”, a subliniat el.

Conceptul de „apărare totală” a fost reactivat în Suedia în 2015, după ocuparea în 2014 a Peninsulei ucrainene Crimeea de către Rusia, şi a fost consolidat după invazia rusă la scară mare a Ucrainei în 2022.

Obiectivul este implicarea întregii societăţi, de la stat la cetăţeni şi întreprinderi, în vederea opunerii unei rezistenţe colective unei agresiuni armate şi menţinerii totdată a unor funţcii vitale ale ţării.

Pâinea şi produsele cerealiere au o valoare energetică mare, subliniază Agenţia suedeză a Agriculturii, care precizează că între 90 şi 95% din populaţie s-ar putea hrăni exclusiv cu cereale timp de trei luni, fără să sufere carenţe nutriţionale.

Sursa: Pro TV

