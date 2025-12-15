UE anunţă noi sancţiuni împotriva companiilor şi persoanelor fizice implicate în comerţul cu petrol rusesc

Uniunea Europeană a adoptat luni noi sancțiuni împotriva companiilor și persoanelor acuzate că ajută Rusia să ocolească restricțiile occidentale privind exporturile de petrol, potrivit Reuters.

Până în prezent, UE a impus 19 pachete de sancțiuni, însă Moscova a reușit să se adapteze la majoritatea măsurilor și încă vinde milioane de barili de petrol către India și China, chiar dacă la prețuri mai mici decât cele globale. O mare parte din acest petrol este transportată folosind o așa-numită flotă din umbră, formată din nave care operează în afara industriei maritime occidentale.

Flota din umbră, principala țintă a noilor sancțiuni

Cele mai recente sancțiuni ale UE interzic cetățenilor blocului comunitar să facă afaceri cu companiile și persoanele fizice incluse pe o listă specială, reducându-le accesul la principalii furnizori de transport maritim și asigurări. UE a listat peste 2.600 de persoane fizice și companii în total.

Cele mai noi sancțiuni vizează nouă persoane fizice și entități care susțin flota din umbră de petroliere a Rusiei, au precizat Consiliul Uniunii Europene și Jurnalul Oficial al UE, referindu-se la oameni de afaceri legați de companiile petroliere Rosneft și Lukoil, precum și de companiile de transport maritim care dețin și administrează petroliere.

Oameni de afaceri incluși pe lista neagră

UE i-a inclus pe listă pe Valery Kildiyarov, director financiar al Litasco Middle East DMCC, o filială comercială a Lukoil, și pe trei persoane — Anar Madatli, Talat Safarov și Etibar Eyyub — pentru legături cu firma comercială Coral Energy, redenumită 2Rivers Group.

Printre cei vizați se numără și traderul de petrol canadiano-pakistanez Murtaza Lakhani, director al companiei comerciale Mercantile & Maritime.

„Prin intermediul companiilor sale, el permite transporturile și exportul de petrol rusesc, în special de la compania petrolieră de stat rusă Rosneft. În special, Murtaza Lakhani controlează navele care transportă țiței sau produse petroliere, originare din Rusia sau exportate din Rusia”, se arată în lista din Jurnalul Oficial al UE.

Lakhani, în vârstă de 63 de ani, este urmărit cu atenție de când și-a început cariera la traderul Glencore, care l-a trimis la Bagdad ca agent în timpul mandatului lui Saddam Hussein. Ulterior, s-a mutat în regiunea Kurdistan din Irak, unde a acționat ca intermediar între ministerul petrolului și companiile internaționale.

În 2014, Lakhani a înființat Mercantile & Maritime Group, o casă de comerț de dimensiuni medii, cu birouri în Singapore și Londra.

„Această țară (Rusia) este cea mai mare țară cu resurse din lume. Împiedicarea acesteia este un efect pe termen foarte scurt, nu un obiectiv pe termen lung pentru nimeni. Vor avea întotdeauna nevoie de Rusia”, a declarat Lakhani la forumul care a avut loc în luna iunie, la Sankt Petersburg.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













