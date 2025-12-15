Formația ”Pussy Riot” a fost desemnată în instanţă drept organizaţie extremistă de către un tribunal din Moscova

15-12-2025 | 13:01
Pussy Riot
AFP

Formația punk anti-Kremlin din Rusia, "Pussy Riot", a fost desemnată drept organizaţie extremistă de către un tribunal din Moscova, fiindu-i interzisă activitatea în Rusia la cererea Parchetului General, transmit Reuters şi DPA, potrivit Agerpres.

Hotărârea, anunţată de serviciul judiciar din Moscova, vine în urma unei decizii judecătoreşti din septembrie care a pronunţat pedepse cu închisoarea de până la 13 ani pentru cinci dintre membrele grupului, după ce acestea au fost găsite vinovate în lipsă de răspândirea de minciuni despre armata rusă.

Membrele grupului, etichetate drept "agenţi străini" de către autorităţi, au respins acuzaţiile la momentul respectiv, susţinând că erau motivate politic.

Trupa, ale cărei membre sunt în afara Rusiei, a devenit cunoscută la nivel mondial în 2012, după ce membrele sale au fost închise pentru organizarea unui protest împotriva preşedintelui Vladimir Putin într-o catedrală ortodoxă rusă din Moscova.

Grupul, care se opune războiului Moscovei din Ucraina, a devenit de atunci un simbol al acţiunilor de protest anti-Kremlin. menţionează Reuters.

Nadia Tolokonnikova, fondatoarea grupării, care se află în Statele Unite şi a cărei arestare este solicitată de autorităţile ruse, a respins luna trecută decizia instanţei de a desemna grupul drept extremist.

"Dacă a spune adevărul este extremism, atunci suntem fericite să fim extremiste", a scris ea pe X.

Cum s-a petrecut tragedia din Tenerife în care doi români și-au pierdut viața. Turiștii au ignorat steagul roșu

Sursa: Agerpres

