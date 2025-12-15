Cum i-a primit Kim Jong Un pe soldații săi care au scăpat cu viață după ce au luptat pentru Rusia | VIDEO

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a participat la o ceremonie de bun venit pentru soldații săi care s-au întors în țară după au luptat pentru Rusia în războiul cu Ucraina.

Într-un discurs transmis de agenția de presă de stat KCNA, Kim Jong Un a lăudat ofițerii și soldații Regimentului 528 de Geniu al Armatei Populare Coreene (KPA) pentru comportamentul „eroic” și „eroismul colectiv” de care „au dat dovadă în îndeplinirea ordinelor emise de Partidul Muncitoresc Coreean aflat la putere”, în timpul unei misiuni de 120 de zile în străinătate.

Imaginile video difuzate de presa de stat din Coreea de Nord, citată de CNN, au arătat soldați în uniformă coborând dintr-un avion, pe Kim îmbrățișând un soldat așezat într-un scaun cu rotile și soldați și oficiali adunați pentru a întâmpina trupele.

KCNA a declarat că unitatea a fost trimisă la începutul lunii august și a îndeplinit sarcini de luptă și inginerie în regiunea Kursk din Rusia, în timpul războiului dintre Moscova și Ucraina.

Luna trecută, Ministerul rus al Apărării a anunțat că trupele nord-coreene care au sprijinit Rusia în respingerea unei incursiuni ucrainene de amploare în regiunea Kursk, din vestul țării, sunt implicate în prezent în operațiuni de deminare a zonei.

În baza unui acord de apărare reciprocă, Coreea de Nord a trimis anul trecut aproximativ 14.000 de militari pentru a lupta alături de forțele ruse în Kursk. Potrivit surselor sud-coreene, ucrainene și occidentale, peste 6.000 dintre aceștia ar fi fost uciși.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat că nouă soldați au murit în timpul misiunii, calificând pierderea drept „sfâșietoare”, și a anunțat că regimentul din care au făcut parte va fi decorat cu Ordinul Libertății și Independenței. Cei nouă militari au primit, postum, titlul de Eroi ai Republicii Populare Democrate Coreene, alături de alte distincții de stat, a relatat agenția KCNA.

Potrivit presei de stat, ceremonia de primire a trupelor a avut loc vineri la Phenian, în prezența unor oficiali militari de rang înalt, lideri ai partidului de guvernământ, familiile soldaților și a unei mulțimi numeroase.

În discursul său, Kim a afirmat că regimentul a desfășurat misiuni periculoase în condiții de luptă și a demonstrat „loialitate absolută” față de partid și stat, lăudând totodată disciplina, îndoctrinarea politică și unitatea trupelor, pe care le-a descris drept un exemplu pentru forțele armate.

Coreea de Nord a onorat în mod public trupele implicate în războiul din Ucraina de partea Rusiei și în trecut. În luna august, Kim le-a elogiat într-o întâlnire cu ofițeri implicați în operațiuni externe, iar anterior presa de stat a difuzat imagini în care liderul nord-coreean acoperea sicrie cu drapelul național, în ceea ce părea a fi repatrierea soldaților căzuți alături de forțele ruse.

