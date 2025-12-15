Cum i-a primit Kim Jong Un pe soldații săi care au scăpat cu viață după ce au luptat pentru Rusia | VIDEO

Stiri externe
15-12-2025 | 10:34
×
Codul embed a fost copiat

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a participat la o ceremonie de bun venit pentru soldații săi care s-au întors în țară după au luptat pentru Rusia în războiul cu Ucraina.

autor
Alexandru Toader

Într-un discurs transmis de agenția de presă de stat KCNA, Kim Jong Un a lăudat ofițerii și soldații Regimentului 528 de Geniu al Armatei Populare Coreene (KPA) pentru comportamentul „eroic” și „eroismul colectiv” de care „au dat dovadă în îndeplinirea ordinelor emise de Partidul Muncitoresc Coreean aflat la putere”, în timpul unei misiuni de 120 de zile în străinătate.

Imaginile video difuzate de presa de stat din Coreea de Nord, citată de CNN, au arătat soldați în uniformă coborând dintr-un avion, pe Kim îmbrățișând un soldat așezat într-un scaun cu rotile și soldați și oficiali adunați pentru a întâmpina trupele.

KCNA a declarat că unitatea a fost trimisă la începutul lunii august și a îndeplinit sarcini de luptă și inginerie în regiunea Kursk din Rusia, în timpul războiului dintre Moscova și Ucraina.

Luna trecută, Ministerul rus al Apărării a anunțat că trupele nord-coreene care au sprijinit Rusia în respingerea unei incursiuni ucrainene de amploare în regiunea Kursk, din vestul țării, sunt implicate în prezent în operațiuni de deminare a zonei.

Citește și
Intrevedere Donald Trum-Kim Jong-un - 6
Donald Trump, turneu în Asia. Se va întâlni cu președintele Chinei, dar vrea să se vadă și cu Kim Jong Un: ”Mi-ar plăcea”

În baza unui acord de apărare reciprocă, Coreea de Nord a trimis anul trecut aproximativ 14.000 de militari pentru a lupta alături de forțele ruse în Kursk. Potrivit surselor sud-coreene, ucrainene și occidentale, peste 6.000 dintre aceștia ar fi fost uciși.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat că nouă soldați au murit în timpul misiunii, calificând pierderea drept „sfâșietoare”, și a anunțat că regimentul din care au făcut parte va fi decorat cu Ordinul Libertății și Independenței. Cei nouă militari au primit, postum, titlul de Eroi ai Republicii Populare Democrate Coreene, alături de alte distincții de stat, a relatat agenția KCNA.

Potrivit presei de stat, ceremonia de primire a trupelor a avut loc vineri la Phenian, în prezența unor oficiali militari de rang înalt, lideri ai partidului de guvernământ, familiile soldaților și a unei mulțimi numeroase.

În discursul său, Kim a afirmat că regimentul a desfășurat misiuni periculoase în condiții de luptă și a demonstrat „loialitate absolută” față de partid și stat, lăudând totodată disciplina, îndoctrinarea politică și unitatea trupelor, pe care le-a descris drept un exemplu pentru forțele armate.

Coreea de Nord a onorat în mod public trupele implicate în războiul din Ucraina de partea Rusiei și în trecut. În luna august, Kim le-a elogiat într-o întâlnire cu ofițeri implicați în operațiuni externe, iar anterior presa de stat a difuzat imagini în care liderul nord-coreean acoperea sicrie cu drapelul național, în ceea ce părea a fi repatrierea soldaților căzuți alături de forțele ruse.

Sursa: CNN

Etichete: Rusia, coreea de nord, soldati, kim jong-un,

Dată publicare: 15-12-2025 10:34

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și acum face: „Nu voi regreta!”
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și acum face: „Nu voi regreta!”
Citește și...
Noul premier al Japoniei vrea să se întâlnească cu liderul nord-coreean Kim Jong Un. De ce ar fi un summit fără precedent
Stiri externe
Noul premier al Japoniei vrea să se întâlnească cu liderul nord-coreean Kim Jong Un. De ce ar fi un summit fără precedent

Noul prim-ministru al Japoniei, Sanae Takaichi, a declarat că doreşte să organizeze un summit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un - ceva ce niciun lider japonez nu a mai făcut de peste 20 de ani, relatează CNN.

Donald Trump, turneu în Asia. Se va întâlni cu președintele Chinei, dar vrea să se vadă și cu Kim Jong Un: ”Mi-ar plăcea”
Stiri externe
Donald Trump, turneu în Asia. Se va întâlni cu președintele Chinei, dar vrea să se vadă și cu Kim Jong Un: ”Mi-ar plăcea”

Președintele american Donald Trump a pornit într-un turneu în Asia. El se va întâlni cu președintele Chinei, dar și-a exprimat dorința de a-l întâlni și pe dictatorul nord-coreean Kim Jong Un.

Donald Trump își începe turneul în Asia. Ce spune despre o posibilă întâlnire cu Kim Jong Un: „Mi-ar plăcea”
Stiri externe
Donald Trump își începe turneul în Asia. Ce spune despre o posibilă întâlnire cu Kim Jong Un: „Mi-ar plăcea”

Președintele american Donald Trump a început un turneu semnificativ în Asia, care include o întâlnire cu omologul său chinez Xi Jinping, având implicații majore pentru economia globală, potrivit AFP.

Recomandări
Nicușor Dan, un nou mesaj după extinderea protestelor privind sistemul de justiție: „Statul de drept nu este negociabil”
Stiri Politice
Nicușor Dan, un nou mesaj după extinderea protestelor privind sistemul de justiție: „Statul de drept nu este negociabil”

În contextul protestelor declanșate de dezvăluirile privind sistemul de justiție, președintele Nicușor Dan afirmă că va duce la nivel european îngrijorările societății românești și promite că în limitele Constituției va acționa pentru apărarea justiției.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, la vot în Parlament. Premierul își apără mandatul în fața legislativului
Stiri Politice
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, la vot în Parlament. Premierul își apără mandatul în fața legislativului

Moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie şi intitulată ”România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare” a fost citită, lunea trecută şi urmează să fie dezbătută şi votată astăzi, de la ora 14.00.

Nicușor Dan, vizită în Finlanda. Președintele participă la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est
Stiri Politice
Nicușor Dan, vizită în Finlanda. Președintele participă la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est

Preşedintele Nicuşor Dan începe, luni, o vizită în Finlanda, iar marţi va participa la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, pe tema cooperării în consolidarea apărării şi adoptării unei poziţii comune în blocul comunitar.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 14 Decembrie 2025

30:10

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 28

43:04

Alt Text!
iBani
iBani - 15 Decembrie 2025

13:07

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28