Ucraina a lovit cu drone un petrolier din „flota fantomă” rusă în Marea Mediterană. Imaginile oferite de SBU | VIDEO

19-12-2025 | 15:14
petrolier flota rusa atac
X.com/wartranslated

Ucraina a lovit pentru prima oară un petrolier din ”flota fantomă” rusă ”în ape neutre” la Marea Mediterană, declară vineri o sursă din cadrul Serviciilor ucrainene de securitate (SBU) AFP.

”SBU a lovit cu drone aeriene un petrolier din aşa-zisa flotă fantomă, QENDIL”, declară AFP această sursă.

”Rusia folosea acest petrolier oentru a ocoli sanţciunile” şi a-şi finanţa ”războiul împortriva Ucrainei”, a adăugat ea.

Potrivit acestei surse este vorba despre o ”nouă operaţiune specială fără precedent”, realizată la aproximativ 2.000 de kilometri distanţă de Ucraina.

Nava cisternă nu transporta nicio încărcătură în momentul operațiunii și era goală. Sursa Ukrainska Pravda a adăugat că atacul nu a reprezentat o amenințare pentru mediul înconjurător din regiune.

petrolier
Bulgaria intervine pentru salvarea unui petrolier rus sancționat, lovit de o dronă ucraineană, aproape eşuat lângă coastă

Atacul a provocat daune critice navei Qendil, care nu mai poate fi utilizată în scopul pentru care a fost concepută.

„Statul agresor a utilizat acest petrolier pentru a ocoli sancțiunile și a câștiga bani care au fost folosiți în războiul împotriva Ucrainei. Prin urmare, în conformitate cu dreptul internațional și legile și obiceiurile războiului, acesta este o țintă perfect legală pentru SSU. Inamicul trebuie să înțeleagă că Ucraina nu se va opri și îl va ataca în orice punct al lumii, oriunde s-ar afla”, potrivit SBU.

Sursa: Ukrainska Pravda, News.ro, News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, marea mediterană, flota,

Dată publicare: 19-12-2025 15:14

Ucrainenii susţin că au lovit în Marea Neagră încă un petrolier din flota-fantomă a Rusiei. VIDEO
Stiri externe
Ucrainenii susţin că au lovit în Marea Neagră încă un petrolier din flota-fantomă a Rusiei. VIDEO

Dronele maritime Sea Baby ale serviciului ucrainean de securitate (SBU) au lovit miercuri un nou petrolier din „flota fantomă” a Rusiei în Marea Neagră, provocând avarii critice navei Dashan.

Bulgaria intervine pentru salvarea unui petrolier rus sancționat, lovit de o dronă ucraineană, aproape eşuat lângă coastă
Stiri externe
Bulgaria intervine pentru salvarea unui petrolier rus sancționat, lovit de o dronă ucraineană, aproape eşuat lângă coastă

Autorităţile maritime, poliţia de frontieră şi marina bulgară sunt pregătite pentru operaţiuni de salvare a unei nave care a intrat vineri în apele teritoriale ale ţării, a anunţat Ministerul bulgar al Transporturilor într-un comunicat, scrie Reuters.

Un petrolier din flota fantomă rusă, atacat cu drone navale de două ori în ultimele 24 de ore, în largul coastei Turciei
Stiri externe
Un petrolier din flota fantomă rusă, atacat cu drone navale de două ori în ultimele 24 de ore, în largul coastei Turciei

Un petrolier din flota fantomă rusă care naviga în largul coastei Turciei la marea Neagră a fost atacat sâmbătă cu dronă navală - după ce a fost deja ţinta unui atac de acelaşi tip vineri seara - anunţă Ministerul turc al Transporturilor, relatează AFP.

