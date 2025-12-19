Ucraina a lovit cu drone un petrolier din „flota fantomă” rusă în Marea Mediterană. Imaginile oferite de SBU | VIDEO

Ucraina a lovit pentru prima oară un petrolier din ”flota fantomă” rusă ”în ape neutre” la Marea Mediterană, declară vineri o sursă din cadrul Serviciilor ucrainene de securitate (SBU) AFP.

”SBU a lovit cu drone aeriene un petrolier din aşa-zisa flotă fantomă, QENDIL”, declară AFP această sursă.

”Rusia folosea acest petrolier oentru a ocoli sanţciunile” şi a-şi finanţa ”războiul împortriva Ucrainei”, a adăugat ea.

Ukraine's SBU struck shadow fleet tanker Qendil in neutral Mediterranean waters over 2,000 km from Ukraine for the first time, causing critical damage rendering it inoperable, sources tell RBC Ukraine. pic.twitter.com/CxNM7qLjLo — WarTranslated (@wartranslated) December 19, 2025

Potrivit acestei surse este vorba despre o ”nouă operaţiune specială fără precedent”, realizată la aproximativ 2.000 de kilometri distanţă de Ucraina.

‼️‼️????????????????—-Ukraines SBU and likely NATO have just struck an Oman flagged tanker en route from Sikka Port in India, leaving only days ago, to Ust-Luga Port in Russia. The tanker, QENDIL, was allegedly empty at the time of the strike which occurred just south-east of Greece. This… pic.twitter.com/cLIt9yJzoI — ???????? Vanguard-Veritas???????? (@RussCan91) December 19, 2025

Nava cisternă nu transporta nicio încărcătură în momentul operațiunii și era goală. Sursa Ukrainska Pravda a adăugat că atacul nu a reprezentat o amenințare pentru mediul înconjurător din regiune.

Atacul a provocat daune critice navei Qendil, care nu mai poate fi utilizată în scopul pentru care a fost concepută.

„Statul agresor a utilizat acest petrolier pentru a ocoli sancțiunile și a câștiga bani care au fost folosiți în războiul împotriva Ucrainei. Prin urmare, în conformitate cu dreptul internațional și legile și obiceiurile războiului, acesta este o țintă perfect legală pentru SSU. Inamicul trebuie să înțeleagă că Ucraina nu se va opri și îl va ataca în orice punct al lumii, oriunde s-ar afla”, potrivit SBU.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













