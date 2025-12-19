Reacția Kreminului după eșecul UE de a finanța Ucraina din activele rusești înghețate în Europa. Ce au transmis rușii

19-12-2025 | 09:55
putin dmitriev
Getty

Emisarul Kremlinului pentru probleme economice Kiril Dmitriev a salutat vineri o victorie a "bunului simţ", după ce UE a decis să nu folosească activele ruseşti îngheţate în Europa pentru a finanţa efortul de război al Ucrainei.

autor
Alexandru Toader

"Legea şi bunul simţ au obţinut o victorie deocamdată", a comentat Kirill Dmitriev (foto articol) pe Telegram, salutând eşecul tentativei de "utilizare ilegitimă a activelor ruseşti pentru a finanţa Ucraina".

Utilizarea acestor fonduri în contextul sancţiunilor europene impuse Rusiei era împiedicată de mai multe săptămâni de opoziţia Belgiei, unde se află cea mai mare parte a acestor active îngheţate, aproximativ 210 miliarde de euro. Ideea era de a folosi această sumă pentru a finanţa un "împrumut reparatoriu" de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.

Joi, europenii au decis într-un final să finanţeze efortul de război al Ucrainei timp de cel puţin doi ani printr-un împrumut comun de 90 de miliarde de euro cu dobândă zero, dar fără a recurge la active ruseşti din cauza lipsei unui acord cu privire la această soluţie.

Nevoile de finanţare ale Kievului au fost estimate la 137 de miliarde de euro, UE angajându-se să acopere două treimi, sau 90 de miliarde de euro, restul urmând să fie furnizat de ceilalţi aliaţi ai Ucrainei, ca Norvegia şi Canada.

Practic însă, doar 24 de ţări din cele 27 ale UE vor participa la acest împrumut, Ungaria, Slovacia şi Republica Cehă - trei ţări reticente în a sprijini financiar Ucraina - fiind exceptate, menţionează AFP, potrivit Agerpres.

Sursa: Pro TV

Etichete: Ucraina, uniunea europeana, kremlin, rusi,

Dată publicare: 19-12-2025 09:55

Preşedintele Nicuşor Dan a explicat, vineri, soluţia agreată de liderii europeni pentru finanţarea Ucrainei, precizând că UE ia de la băncile comerciale un împrumut de 90 de miliarde de euro, iar Kievul va rambursa banii la finalizarea conflictului.

