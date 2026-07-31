Oficiul pentru IA al Comisiei Europene, împreună cu autorităţile naţionale, va începe să asigure, din 2 august, respectarea Legii privind inteligenţa artificială (AI). La aceeaşi dată, vor începe să se aplice noi norme în materie de transparenţă, care impun anumitor sisteme de IA să informeze utilizatorii atunci când interacţionează cu IA şi când conţinutul a fost generat sau modificat de aceasta, potrivit Agerpres.

Este prima legislaţie din lume care reglementează tehnologia folosită în aproape toate sectoarele afacerilor şi societăţii.

OpenAI şi Anthropic au raportat incidentele Comisiei Europene

Startup-ul american de inteligenţă artificială (AI) Anthropic a anunţat joi că modelele sale au "obţinut acces neautorizat" la sistemele a trei organizaţii în timpul unor teste menite să împiedice accesul acestora la sisteme din "lumea reală".

Anunţul vine la doar câteva zile după ce rivalul Anthropic, OpenAI, a dezvăluit că două dintre modelele sale au ieşit din mediul controlat de testare, din proprie iniţiativă, pentru a ataca site-ul Hugging Face.

Anthropic a analizat peste 141.000 de teste şi a constatat că trei versiuni diferite ale modelului său Claude au pătruns în sistemele a trei organizaţii, ale căror nume nu au fost dezvăluite.

Spre deosebire de incidentul care a implicat OpenAI, modelele Anthropic au obţinut acces la internet "din cauza unei neînţelegeri între noi şi partenerul nostru de evaluare", Irregular, a explicat compania în comunicat.

"În niciuna dintre aceste situaţii Claude nu a evadat şi nici nu a încercat în mod deliberat să evadeze din mediul său de testare", a adăugat compania. Printre modelele implicate s-a numărat şi unul dintre cele mai puternice, Mythos 5, care a fost pus la dispoziţia unui număr limitat de parteneri.

În prezent, Anthropic colaborează cu Irregular pentru a analiza situaţia şi a contactat sau a încercat să contacteze cele trei organizaţii neprecizate.

Ambele companii au informat Comisia Europeană în legătură cu incidentele, le-au spus jurnaliştilor oficialii.

Noile reguli europene intră în vigoare din 2 august

"Am fost informaţi în mod bilateral de cei doi furnizori care raportează incidentele, înainte ca acestea să devină publice. Suntem în contact cu ei şi ne vor prezenta mai multe informaţii pe măsură ce apar. Vom analiza dacă trebuie să urmăm o procedură mai formală în legătură cu acele aspecte", a spus unul dintre oficiali.

Celălalt a vorbit despre rolul crucial al legislaţiei AI din Europa. "Toate aceste, să zicem, incidente subliniază importanţa implementării efective a activităţilor de monitorizare necesare de către dezvoltatori", a apreciat oficialul.

Amenzile pentru încălcarea Legii privind inteligenţa artificială (AI) variază de la 7,5 milioane de euro sau 1,5% din cifra de afaceri, la 35 de milioane de euro sau 7% din cifra globală de afaceri, în funcţie de tipul abaterii.