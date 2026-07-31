Asta înseamnă inclusiv analizarea unei posibile desfăşurări de rachete nucleare americane suplimentare în Europa, scrioe Agerpres.

Potrivit experţilor, este posibil ca SUA să fi transferat deja bombe B61-12 în baza aeriană britanică de la Lakenheath.

Dacă situaţia de securitate se va deteriora şi mai mult, ţările NATO aflate mai aproape de Rusia, între care Polonia, Finlanda şi Lituania, ar putea fi luate în considerare drept locaţii suplimentare.

Planul include în primul rând aşa-numitele arme nucleare nestrategice. Astfel de bombe sunt menite să fie utilizate împotriva trupelor duşmane, aerodromurilor, porturilor, centrelor de comandă şi altor infrastructuri militare.

Comparate cu armele nucleare strategice, acestea au adeseori o capacitate explozivă mai mică şi sunt de obicei lansate de avioane de luptă, rachete cu rază mai mică de acţiune şi rachete de croazieră.

După dezarmarea nucleară pe scară largă de după Războiul Rece, circa 100 de bombe B61-12 au rămas în depozite în şase baze aeriene din Germania, Belgia, Italia, Olanda şi Turcia, potrivit estimărilor experţilor nucleari.

Într-un interviu acordat dpa, secretarul general al NATO, Mark Rutte, nu a exclus ca mai multe arme nucleare americane să poată fi staţionate în Europa în viitor.

Totuşi, el a refuzat să comenteze asupra detaliilor evaluărilor şi consultărilor în curs din motive de confidenţialitate.

Rutte a mai spus în interviul efectuat la jumătatea lui iulie că NATO evaluează în mod continuu ce capabilităţi sunt necesare şi cum ar trebui să arate mixul de descurajare nucleară al Alianţei.