Duster este cea mai vândută mașină din Ucraina, SUV-ul fabricat în România, la Mioveni, fiind comercializat în prima jumătate a acestui an în 2.670 de exemplare, potrivit publicației economice ucrainene Enkorr. Duster se vinde în Ucraina sub sigla Renault.

Potrivit sursei citate, 80% din vânzările de mașini noi au fost crossover, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut cererea de mașini în acest segment crescând cu 0,3% - până la 26.600 de unități.

Cea mai mare pondere a SUV-urilor a fost echipată cu motoare pe benzină - 37,8%.

Statistici pentru alte tipuri de motoare:

32,9% - hibrizi;

20,4% - motorină;

8,7% - electric;

0,2% - de la HBO.

Top zece cele mai populare modele crossover noi:

Renault Duster ‒ 2.670 unități;

Toyota Rav-4 - 1811 unități;

Hyundai Tucson ‒ 1.302 unități;

Toyota LC Prado ‒ 1.003 unități;

Skoda Kodiaq - 943 unități;

Mazda CX5 - 910 unități;

VW Touareg - 854 unități;

Nissan Qashqai - 627 unități;

Skoda Karoq - 606 unități;

Kia Sportage - 552 unități.

De la începutul anului 2026, în Ucraina au fost importate peste 169.000 de autoturisme, a căror valoare vamală totală s-a ridicat la aproape 96,6 miliarde grivne (aproape 1,9 miliarde de euro).

Potrivit datelor oficiale, fiecare a zecea mașină vândută în Ucraina este un Duster, autovehiculele fabricate la Mioveni fiind principala mașină folosită de poliție și celelalte agenții de aplicare a legii din Ucraina.