Cele patru reactoare ruseşti ale centralei funcţionează la mai puţin de 50% din capacitatea lor combinată de 2 gigawaţi şi se preconizează că vor fi oprite complet luni, întrucât se estimează că nivelul apei Dunării va scădea şi mai mult, potrivit News.ro.

Prim-ministrul a explicat că centrala nucleară de la Paks funcţionează la o capacitate redusă de aproximativ 940 de megawaţi, din cauza nivelului record de scăzut al apei din Dunăre. El a declarat că, până vineri, nivelul apei scăzuse cu 124 de centimetri, iar la 134 de centimetri centrala trebuie oprită din motive de siguranţă. Prim-ministrul a avertizat că, potrivit previziunilor experţilor, nivelul apei ar putea scădea cu până la 144 de centimetri şi a subliniat că nu se preconizează o creştere a acestuia pe termen scurt.

Péter Magyar a explicat că repornirea unităţilor de la Paks este posibilă numai dacă nivelul apei creşte din nou peste pragul de oprire şi a adăugat că nu există nicio şansă realistă ca acest lucru să se întâmple în următoarele săptămâni. Prim-ministrul a reamintit că nici prognozele meteorologice pentru bazinele hidrografice ale Dunării nu sunt favorabile şi a subliniat că, pe baza datelor din ultimii douăzeci de ani, şansa unei creşteri rapide a nivelului apei este redusă.

Reactoarele pot fi repornite odată ce nivelul apei se va restabili suficient pentru o funcţionare în condiţii de siguranţă, „dar nu se preconizează ca acest lucru să se întâmple în următoarele săptămâni”, a declarat Magyar în cadrul unei conferinţe de presă organizate la rafinăria de pe Dunăre a companiei energetice MOL din Százhalombatta.

Centrala de la Paks produce aproape jumătate din energia electrică a Ungariei.

Magyar a declarat joi că Ungaria şi-ar putea acoperi necesarul de energie prin importuri. Cu toate acestea, se preconizează că un val de căldură va creşte cererea de energie electrică cu 20% în timpul orelor de vârf de seară, ceea ce ar putea crea o situaţie critică.

„Din motive de economisire a energiei, grupul TISZA solicită amânarea şedinţelor parlamentare de luni şi marţi. Iluminatul decorativ al tuturor instituţiilor aflate în administrarea statului va fi oprit cel târziu începând de luni”, a postat premierul Magyar vineri pe Facebook.

Magyar solicită companiilor să reducă consumul de energie

Pentru a reduce presiunea asupra reţelei electrice, Magyar şi-a reiterat apelul către marile companii industriale, inclusiv producătorii de automobile şi de baterii, de a reduce consumul de energie electrică şi de apă pentru a contribui la asigurarea securităţii energetice.

„Mă adresez marilor companii cu mesajul că aşteptăm în continuare să primim planurile lor privind opririle voluntare”, a declarat Magyar.

Directorul general al MOL, Zsolt Hernádi, a declarat vineri că va închide unele instalaţii din întreaga ţară pentru a contribui la economisirea energiei. Magyar a precizat că MOL, unul dintre cei mai mari consumatori de energie electrică din Ungaria, îşi reduce consumul cu 40%.

Samsung SDI a declarat, într-un comunicat transmis prin e-mail, că fabrica sa de baterii din Göd, la nord de Budapesta, îşi reduce consumul de apă cu 50% şi consumul de energie electrică cu 10% în timpul orelor critice de seară.