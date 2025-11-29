Atac rusesc cu drone și rachete asupra Kievului. O persoană a fost ucisă, iar alte șapte sunt rănite, între care și un copil

Un atac cu drone şi rachete ruseşti asupra capitalei ucrainene, Kiev, a ucis cel puţin o persoană şi a rănit alte şapte, au declarat oficialii oraşului, conform BBC.

Sâmbătă dimineaţă, clădiri rezidenţiale din mai multe cartiere ale capitalei ucrainene au fost lovite, iar explozii puternice au putut fi auzite în tot oraşul.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunţat că un copil de 13 ani se află printre răniţi, iar patru persoane au fost duse la spital.

La începutul acestei săptămâni, un atac similar asupra Kievului a ucis şapte persoane, au spus oficialii ucraineni.

Cel mai recent bombardament a avut loc în timp ce negociatorii ucraineni se pregăteau pentru discuţii cu oficiali americani în acest weekend cu privire la un plan de pace american revizuit.

Şeful administraţiei militare a Kievului, Timur Tkacenko, a confirmat că atacul de sâmbătă a lovit „mai multe ţinte la periferia capitalei”.

„Dronele inamice sunt deasupra oraşului, iar apărarea antiaeriană răspunde”, a scris el pe Telegram.

„În prezent, în Kiev sunt înregistraţi un mort şi şapte răniţi, inclusiv un copil.”, a spus el.

Corpul unui bărbat a fost recuperat de salvatori în districtul Sviatoşin, situat la vest de oraş, a confirmat Tkacenko.

Două femei se numără printre răniţi în oraşul Brovari, la est de Kiev, guvernatorul regional declarând că „rachete şi drone” au vizat zone rezidenţiale.

Kliciko a spus că atacul a declanşat un incendiu la etajele inferioare ale unui bloc înalt din vestul centrului oraşului, iar un alt incendiu a fost adus sub control într-un cartier central.

Atacul de sâmbătă are loc în contextul presiunilor preşedintelui Donald Trump pentru ca cele două părţi să accepte un proiect de plan de pace, care iniţial favoriza puternic cererile Moscovei. Ulterior, acesta a fost revizuit în timpul discuţiilor dintre negociatorii ucraineni şi americani la Geneva.

