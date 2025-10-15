Noua strategie pentru pace a lui Trump. Vrea să înarmeze Ucraina până când Rusia va ceda

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a cerut miercuri aliaţilor NATO să mărească achiziţiile de arme americane pentru Ucraina, după un raport ce arată o scădere bruscă a sprijinului militar în iulie şi august, potrivit Reuters.

„Pacea se obţine când eşti puternic. Nu când foloseşti cuvinte dure sau arăţi cu degetul, ci când ai capacităţi puternice şi reale pe care adversarii le respectă”, a declarat Hegseth reporterilor înaintea unei întâlniri cu omologii săi din NATO la sediul alianţei din Bruxelles.

Hegseth a îndemnat aliaţii să-şi intensifice investiţiile în programul Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), care a înlocuit donaţiile de arme ale SUA către Ucraina şi care acum impune aliaţilor să plătească pentru livrările de arme americane.

„Aşteptarea noastră astăzi este ca mai multe ţări să doneze şi mai mult, să cumpere şi mai mult pentru a ajuta Ucraina, pentru a aduce acest conflict la o încheiere paşnică”, a spus şeful Departamentului de Război al SUA.

Declarația lui Mark Rutte

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că se aşteaptă la noi angajamente, menţionând că două miliarde de dolari au fost deja angajate prin acest mecanism.

Cu toate acestea, această sumă este inferioară celor 3,5 miliarde de dolari pe care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski sperase să o obţină până în octombrie.

Suedia, Estonia şi Finlanda au promis contribuţii miercuri, dar ţări precum Spania, Italia, Franţa şi Marea Britanie au fost criticate pentru că s-au abţinut.

Ucraina rămâne puternic dependentă de armele americane, în timp ce se pregăteşte pentru o nouă iarnă de conflict cu Rusia.

Institutul Kiel pentru Economia Mondială a raportat marţi că ajutorul militar acordat Ucrainei a scăzut cu 43% în iulie şi august, comparativ cu prima jumătate a anului.

Potrivit institutului, cea mai mare parte a sprijinului militar provine acum din iniţiativa PURL, la care, până în august, s-au alăturat Belgia, Canada, Danemarca, Germania, Letonia, Ţările de Jos, Norvegia şi Suedia.

