Cursa înarmărilor din Ucraina a dus la apariția multor firme de armament care produc mai multe arme decât poate cumpăra Kievul, ceea ce l-a determinat pe Zelenski să anunțe duminică că 10 „centre de export” se vor deschide în Europa în acest an pentru a strânge fondurile atât de necesare țării sale, arată New York Post.

Președintele ucrainean a menționat că dronele avansate ale Ucrainei, care s-au dovedit eficiente împotriva armatei ruse, vor fi de asemenea scoase la vânzare, pe măsură ce țările europene încep să-și mărească cheltuielile pentru apărare.

Astăzi, securitatea Europei se bazează pe tehnologie și drone”, a declarat Zelenski, lăudând dezvoltarea avansată a UAV-urilor de la Kiev.

Ihor Fedirko, CEO al Consiliului Ucrainean al Industriei de Apărare, spune că mulți cumpărători internaționali au cerut nu doar drone de la Kiev, ci și tehnologia anti-drone.

UAV-urile s-au dovedit a fi forța dominantă în luptele din războiul din Ucraina, atât Moscova, cât și Kievul folosind drone pentru a efectua atacuri în masă, pe distanțe lungi.

Unii experți au avertizat că acest război este o imagine a ceea ce vor fi războaiele moderne, multe națiuni fiind interesate de drone de luptă și de sisteme de bruiaj pentru drone.

Interes pentru dronele maritime

Fedirko a spus că cel mai mare interes a fost pentru dronele maritime ale Ucrainei, UAV-urile folosite pentru a lansa bombe mici asupra țintelor, dronele interceptor și dronele care utilizează cabluri de fibră optică care le permit să zboare fără teama de bruiaj.

Președintele Trump și-a exprimat un mare interes pentru dronele ucrainene în cadrul negocierilor de anul trecut privind „mega-acordul” privind dronele, care ar prevedea achiziționarea de către SUA a UAV-urilor de la Kiev în schimbul vânzării armelor americane de care Ucraina are nevoie disperată.

Chiar dacă bugetul Ucrainei pentru 2025 a alocat 18 miliarde de dolari pentru drone produse intern, această sumă nu este încă suficientă pentru a achiziționa toate UAV-urile produse în țară.

Unii dintre dezvoltatorii de drone din Ucraina și-au exprimat anterior frustrarea față de regulile care restricționează cheltuielile și limitează profiturile, dar deschiderea exporturilor ar permite firmelor să se extindă și să continue îmbunătățirea armelor lor.

Producția ucraineană de drone va începe în Germania la mijlocul lunii februarie, a spus Zelenski, iar UAV-urile sunt deja construite în Marea Britanie în cadrul unei inițiative comune.

„Astăzi, avem 450 de companii care produc drone, dintre care 40-50 sunt de top”, s-a lăudat Zelensky duminică. „Toată lumea vrea să investească. Anul acesta – 2026 – va fi anul investițiilor în tehnologiile noastre, mai ales în drone”, a adăugat el.