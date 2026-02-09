China ”ține aprinse luminile în Ucraina”, în timp ce păstrează o relație foarte apropiată cu Rusia, potrivit unei publicații deținute de un miliardar chinez devenit din opozant, un aliat al președintelui Xi Jinping.

În timp ce Beijingul și Moscova își laudă relațiile, firmele chineze mențin aprinse luminile Ucrainei, scrie South China Morning Post (SCMP).

SCMP este deținută de gigantul chinez de comerț online Alibaba, a miliardarului Jack Ma. Prezentat o perioadă drept opozant al Beijingului și dat chiar ”dispărut” în acest context, Ma a reapărut brusc pe prima scenă, de această dată ca apropiat al președintelui Xi Jinping.

Ucrainenii cumpără în masă baterii și articole de urgență chinezești după atacurile rusești, iar legăturile Beijingului cu Moscova nu afectează comerțul, constată acum SCMP. Mai mult, în întreaga Europă, cererea de bunuri chinezești este în creștere, deoarece consumatorii caută produse de calitate la un cost mai mic - continuă pledoaria publicației citate.

Unele bunuri - în special vehicule electrice, baterii și panouri solare - au fost expediate din China la o scară suficient de mare încât legiuitorii continentului au început să ia măsuri împotriva unei „supracapacități” care consideră că ar putea afecta industriile interne.

Atacurile rusești asupra Ucrainei, sprijin pentru economia Chinei

Dar într-o țară europeană unde întreruperile de curent de mai multe zile sunt frecvente, cumpărătorii se grăbesc să își asigure o parte din această ofertă excedentară, disperați după orice sursă de energie care să îi poată încălzi.

Acești cumpărători sunt ucraineni. Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice a țării lor, în special în capitala Kiev, s-au intensificat din octombrie, determinându-i pe locuitori să caute metode fiabile de a menține luminile aprinse în timpul căderilor prelungite de curent.

SCMP amintește exemplul EcoFlow, o firmă energetică chineză care a înregistrat o creștere a vânzărilor în Ucraina în ultimele luni, deoarece localnicii se bazează pe centralele sale solare și baterii pentru a face față unor circumstanțe din ce în ce mai periculoase.

Reamintim că Partidul Comunist chinez a impus prin planul următorului cincinal ca toată propaganda de stat să prezinte China doar în termeni elogioși să mediatizeze intens la nivel global termenul ”economie” și să prezinte imaginea unei Chine încrezătoare, independente și unite, potrivit unui ordin al șefului ideologiei de la Beijing.