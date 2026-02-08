Kievul a relocat producția de arme și muniții, inclusiv drone, în țări aliate precum Germania, Danemarca și Regatul Unit, ca parte a efortului de război împotriva Rusiei. Zelenski a precizat, în timpul unei întâlniri cu studenți în Capitală, că „zece centre de export din Europa vor funcționa încă din 2026 în statele baltice și nordice", arată sursa citată de Agerpres.

„Voi primi prima dronă. Aceasta este o linie de producție operațională", a adăugat liderul ucrainean, referindu-se la facilitățile germane.

Ucraina se apără de invazia rusă de aproape patru ani cu ajutor masiv din partea Occidentului.